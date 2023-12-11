Путин, вероятно, психически болен и маниакально помешан на теме Украины — Кучма

По словам второго президента Украины Леонида Кучмы, у кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина по всей вероятности может быть психическое расстройство, на что указывает его маниакальная помешанность на теме Украины.
Что известно о одержимости Путина по Украине
Второй президент Украины напомнил, что кремлевский диктатор бывший сотрудник КГБ со всеми вытекающими последствиями.
Кучма также рассказал, что в начале масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 он с женой Людмилой находился в центре Киева.
Он подчеркнул, что стремлением Путина было не только захват территорий, но и уничтожение Украины как государства-конкурента РФ.
Что говорят в ЕС
По словам руководителя внешней дипломатии ЕС Жозепа Борреля, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается придать новый импульс развязанной преступной войне против Украины.
Как сказал Боррель, сейчас Украина прилагает усилия на двух фронтах: на военном и на пути к началу переговоров о вступлении.
Боррель подчеркнул, что в преддверии президентских выборов в России в марте следующего года Путин пытается придать новый импульс развязанной войне против Украины.
Боррель напомнил, что минувшей ночью Россия осуществила первую атаку с запуском баллистических ракет на Киев за более двух месяцев.
Также Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению, объектам инфраструктуры и экспорту.
По его словам, для этого европейские страны должны сохранять единство и усиливать возможности своей оборонной промышленности, а также помочь Украине увеличить производство собственного оружия.
При этом, по словам Борреля, понятно, что восьмой транш на 500 миллионов евро для закупки оружия для Украины снова не удалось согласовать.
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