Путин, вероятно, психически болен и маниакально помешан на теме Украины — Кучма

По словам второго президента Украины Леонида Кучмы, у кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина по всей вероятности может быть психическое расстройство, на что указывает его маниакальная помешанность на теме Украины.

Что известно о одержимости Путина по Украине

Люди говорят, что его одержимость Украиной – это своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда, – отметил Кучма. Поделиться

Второй президент Украины напомнил, что кремлевский диктатор бывший сотрудник КГБ со всеми вытекающими последствиями.

Кучма также рассказал, что в начале масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 он с женой Людмилой находился в центре Киева.

Я был уверен, что Путин способен на вторжение, но не был уверен, решится ли он на него, отмечает второй президент Украины. Поделиться

Он подчеркнул, что стремлением Путина было не только захват территорий, но и уничтожение Украины как государства-конкурента РФ.

Доказательством этого ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого, - подчеркнул Кучма. Поделиться

Что говорят в ЕС

По словам руководителя внешней дипломатии ЕС Жозепа Борреля, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается придать новый импульс развязанной преступной войне против Украины.

Как сказал Боррель, сейчас Украина прилагает усилия на двух фронтах: на военном и на пути к началу переговоров о вступлении.

На военном фронте Россия перегруппировывается, мобилизует больше солдат, получает и производит большее военное оборудование. Мы должны поддержать Украину в противодействии этому, – отметил глава внешней дипломатии ЕС. Поделиться

Боррель подчеркнул, что в преддверии президентских выборов в России в марте следующего года Путин пытается придать новый импульс развязанной войне против Украины.

Боррель напомнил, что минувшей ночью Россия осуществила первую атаку с запуском баллистических ракет на Киев за более двух месяцев.

Также Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению, объектам инфраструктуры и экспорту.

Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать победы путинской России. Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы уже начали диалог и экспертные консультации с Украиной по поводу будущих обязательств безопасности. Мы должны оказывать оперативную и военную поддержку, но мы также должны работать над предполагаемым долгосрочным финансированием. Сегодня на встрече большинство министров были очень четкими: это не момент для ослабления нашей поддержки Украины, а наоборот, это момент для усиления и ускорения поддержки, - отметил глава внешней дипломатии ЕС. Поделиться

По его словам, для этого европейские страны должны сохранять единство и усиливать возможности своей оборонной промышленности, а также помочь Украине увеличить производство собственного оружия.

При этом, по словам Борреля, понятно, что восьмой транш на 500 миллионов евро для закупки оружия для Украины снова не удалось согласовать.