Путин изменил концепцию предвыборной кампании: что на самом деле происходит
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Путин изменил концепцию предвыборной кампании: что на самом деле происходит

Владимир Путин
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Источник:  24 канал

Российский оппозиционер Андрей Пионтковский обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин неожиданно для всех решил изметь концепции предвыборной кампании.

Путин поставил войну в центр своей предвыборной кампании

По словам оппозиционера, команда главы Кремля призвала его сделать акцент на "достижениях" России вне войны, однако диктатор решил рискнуть и выбрал другую стратегию, которая может стать для него провальной.

Речь идет о том, что Путин все чаще говорит о российско-украинской войне.

Путин резко изменил эту концепцию. Всех удивило, что не было заявления о выборах на выставке достижений России. Он сделал это в максимально военной обстановке. Центральная задача – интеграция новых областей Украины (оккупация – ред). Он в центре предвыборной кампании ставит войну. Это очень рискованный шаг, – объяснил Андрей Пионтковский.

Нельзя игнорировать тот факт, что по состоянию на сегодняшний день против российского диктатора все чаще выступают матери и жены мобилизованных, которых, к слову, считают его главными поклонницами.

Что важно понимать, эти русские женщины поддерживают убийства украинцев, однако они не хотят, чтобы их мужчины продолжали гибнуть на фронте.

По убеждению оппозиционера, эти так называемые "протесты" опасны для главы Кремля.

Команда Навального предложила план устранения Путина

Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый российским оппозиционером и пленником Кремля Алексеем Навальным, объявил о начале кампании "Россия без Путина".

Кроме того, команда ФБК призывает граждан РФ использовать время до выборов для агитации против диктатора.

Наша задача сделать, чтобы всем стало очевидно – России больше не нужен Путин. Никто не сделает этого за нас. Никто не сделает это лучше, чем мы. ...17 марта, в день голосования, мы призываем всех прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина, - сказано в заявлении.

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