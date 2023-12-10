Путін змінив концепцію передвиборчої кампанії: що насправді відбувається

Російський опозиціонер Андрій Піонтковський звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін неочікувано для всіх вирішив змінити концепцію передвиборчої кампанії.

Путін поставив війну у центр своєї передвиборчої кампанії

За словами опозиціонера, команда очільника Кремля закликала його зробити акцент на "досягненнях" Росії поза війною, однак диктатор вирішив ризикнути та обрав іншу стратегію, яка може стати для нього провальною.

Йдеться про те, що Путін дедалі частіше говорить про російсько-українську війну.

Путін різко змінив цю концепцію. Всіх здивувало, що не було заяви про вибори на виставці досягнень Росії. Він зробив це у максимально воєнній обстановці. Центральне завдання – інтеграція нових областей України (окупація – ред). Він у центр передвиборчої кампанії ставить війну. Це дуже ризикований крок, – пояснив Андрій Піонтковський. Поширити

Не можна ігнорувати той факт, що станом на сьогодні проти російського диктатора дедалі частіше виступають матері та дружини мобілізованих, яких, до слова, вважають його головними прихильницями.

Що важливо розуміти, ці російські жінки підтримують вбивства українців, однак вони не хочуть, щоб їхні чоловіки продовжували гинути на фронті.

На переконання опозиціонера, ці так звані "протести" небезпечні для очільника Кремля.

Команда Навального запропонувала план усунення Путіна

Фонд боротьби з корупцією, який очолює російський опозиціонер та бранець Кремля Олексій Навальний, оголосив про початок кампанії "Росія без Путіна".

Окрім того, команда ФБК закликає громадян РФ використати час до виборів для агітації проти диктатора.