Штучний інтелект підтвердив існування двійників Путіна — The Sun
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Штучний інтелект підтвердив існування двійників Путіна — The Sun

Путін

Дослідження, проведене з використанням штучного інтелекту для аналізу лицьових рис, манери ходьби та мови Володимира Путіна, передбачає, що замість нього виступали кілька двійників.

Путін має щонайменше двох двійників

Повідомляється, що репортаж японської телекомпанії TBS використав передові технології ШІ для аналізу розпізнавання осіб та рухів.

Дослідження голосу Путіна у публічних виступах, проведене авторитетною японською лабораторією з аудіокомунікацій, також підтвердило припущення про наявність двійників.

Звіт вказує, що справжній Путін був присутній на параді Перемоги 9 травня на Червоній площі, але інший Путін міг відвідати Кримський міст 11 місяців тому.

Технологія ШІ виявила схожість лише на 53%. Поява Путіна на фронті української війни в Маріуполі в березні показала лише 40% збігів, а між кримським та маріупольським Путінами було виявлено лише 18% подібності.

Експертний аналіз чітко демонструє більшу ймовірність наявності щонайменше двох двійників, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що двійників, чиї риси обличчя були змінені за допомогою пластичної хірургії, інтенсивно тренували копіювати манери та реакції Путіна на зустрічах та офіційних заходах.

Чому росіяни замислюються про несправжність Путіна

Нещодавно Володимир Путін відвідав Казахстан, де зустрівся із президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. У мережі відзначили нетипову ходу російського диктатора й припустили, що це був двійник.

На деяких відео точно не він, а молодша людина. Не лише хода, але й руками він зовсім не так махає. Справжній Путін розмахує лише лівою рукою, а цей – двома, – зауважила Ольга Курносова.

Звісно, в цьому контексті підкидає дровенят у вогонь Валерій Соловей, знаний за модераторством телеграм-каналу "Генерал СРВ". Саме звідти пішли чутки про начебто "смерть" Путіна. Він переконує, що саме двійник замінює "померлого" президента, а країною за лаштунками керує секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев.

Є дивні гіпотези. Верхівка, мабуть, знає про справжнього та "несправжнього" Путіна. Але, судячи з усього, у другому – третьому ешелоні теж це обговорюють. Оце відчуття "а цар-то не справжній" вже глибше й глибше проникає в російське суспільство, – наголосила аналітикиня.

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