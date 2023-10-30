Японські вчені за допомогою ШІ знайшли кількох двійників Путіна

Японський штучний інтелект стверджує, що російський президент Володимир Путін використовує двійників. Дослідження порівнювало обличчя, голос та рухи тіла.

Дослідження про двійників Путіна

Дослідження провели після того, як 71-річний Путін завершив свою поїздку до Китаю, де намагався очолити альянс проти Заходу.

Репортаж великої японської телевізійної мережі TBS показав, що принаймні двох двійників Путіна бачили на різних заходах.

У ньому йдеться про те, що справжній Путін організував цьогорічний щорічний парад перемоги на Червоній площі 9 травня.

Але складна технологія розпізнавання облич виявила, що Путін, який оглядав Кримський міст десять місяців тому, лише на 53% збігався з Путіним на Червоній площі.

Експерти з розпізнавання обличчя в більшості випадків називають це «не збігається», що приводить нас до припущення, що це може бути двійник, — йдеться в коментарі. Поширити

Ще одна поява диктатора - в окупованому Маріуполі в березні - показує лише 40% схожості обличчя з Путіним, якого бачили на Червоній площі, йдеться в аналізі.

А Путін на Кримському мосту та Путін у Маріуполі мають лише 18% схожості.

Експерти прийшли до висновку, що кремлівський диктатор використовує принаймні двох двійників.

Дослідження голосу та рухів Путіна

Аналіз голосу Путіна в лабораторії Японського інституту, який тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях, зосереджувався на слові «спасибо», яке він вимовляв у різних випадках.

Було виявлено, що Путін, який виступав на форумі Євразійського економічного союзу, що відбувся в травні, і вважається справжнім диктатором, відрізняється від трьох інших фігур Путіна.

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Аналіз рухів тіла за допомогою новітніх методів штучного інтелекту також приводить до висновку, що Путін використовує двійників.

Було проведено аналіз попередніх зустрічей Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і його переговорів з лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Збіг становить 94% з самим Путіним.

Ми використали найновіший штучний інтелект, щоб порівняти два відео з прогулянками, і вони збіглися на 86%, — кажуть аналітики. Поширити

Ходьба «схожа», але «існує можливість двійника». У Маріуполі прогулянка Путіна показала лише 75% збіг у порівнянні з прогулянкою з Сі, що вказує на те, що це не та сама людина.

Висновок був зроблений, дивлячись на положення тіла під час ходьби. Поширити

Вважається, що справжній Путін «падає вперед» під час ходьби, тоді як хода двійника полягає у збереженні більш прямої пози.

Нагадаємо, що твердження про те, що Путін використовує двійників, не є новими і раніше заперечувалися Кремлем.