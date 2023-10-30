Японские ученые с помощью ИИ нашли нескольких двойников Путина

Японский искусственный интеллект утверждает, что российский президент Владимир Путин использует двойников. Исследование сравнивало лицо, голос и телодвижения.
Исследование о двойниках Путина
Исследование было проведено после того, как 71-летний Путин завершил свою поездку в Китай, где пытался возглавить альянс против Запада.
Репортаж крупной японской телевизионной сети TBS показал, что по крайней мере двух двойников Путина видели на разных мероприятиях.
В нем говорится, что настоящий Путин организовал ежегодный парад победы на Красной площади 9 мая.
Но сложная технология распознавания лиц обнаружила, что осматривавший Крымский мост десять месяцев назад Путин лишь на 53% совпадал с Путиным на Красной площади.
Еще одно появление диктатора – в оккупированном Мариуполе в марте – показывает лишь 40% сходства лица с Путиным, которого видели на Красной площади, говорится в анализе.
А у Путина на Крымском мосту и у Путина в Мариуполе есть лишь 18% сходства.
Эксперты пришли к выводу, что кремлевский диктатор использует по крайней мере двух двойников.
Исследование голоса и движений Путина
Анализ голоса Путина в лаборатории Японского института, тесно сотрудничающего с полицией в уголовных расследованиях, сосредотачивался на слове «спасибо», которое он произносил в разных случаях.
Было обнаружено, что Путин, выступавший на состоявшемся в мае форуме Евразийского экономического союза и считающийся настоящим диктатором, отличается от трех других фигур Путина.
Анализ телодвижений с помощью новейших методов искусственного интеллекта также приводит к выводу, что Путин использует двойников.
Был проведен анализ предварительных встреч Путина с лидером Китая Си Цзиньпином и его переговоров с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Совпадение составляет 94% с самим Путиным.
Ходьба «схожа», но «существует возможность двойника». В Мариуполе прогулка Путина показала лишь 75% совпадение по сравнению с прогулкой с Си, что указывает на то, что это не тот же человек.
Считается, что настоящий Путин «падает вперед» во время ходьбы, тогда как походка двойника заключается в сохранении более прямой позы.
Напомним, что утверждения о том, что Путин использует двойников, не являются новыми и ранее отрицались Кремлем.
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