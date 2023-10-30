Японские ученые с помощью ИИ нашли нескольких двойников Путина

Исследование о двойниках Путина

Исследование было проведено после того, как 71-летний Путин завершил свою поездку в Китай, где пытался возглавить альянс против Запада.

Репортаж крупной японской телевизионной сети TBS показал, что по крайней мере двух двойников Путина видели на разных мероприятиях.

В нем говорится, что настоящий Путин организовал ежегодный парад победы на Красной площади 9 мая.

Но сложная технология распознавания лиц обнаружила, что осматривавший Крымский мост десять месяцев назад Путин лишь на 53% совпадал с Путиным на Красной площади.

Эксперты по распознаванию лица в большинстве случаев называют это «несовпадением», что приводит нас к предположению, что это может быть двойник, — говорится в комментарии. Поделиться

Еще одно появление диктатора – в оккупированном Мариуполе в марте – показывает лишь 40% сходства лица с Путиным, которого видели на Красной площади, говорится в анализе.

А у Путина на Крымском мосту и у Путина в Мариуполе есть лишь 18% сходства.

Эксперты пришли к выводу, что кремлевский диктатор использует по крайней мере двух двойников.

Исследование голоса и движений Путина

Анализ голоса Путина в лаборатории Японского института, тесно сотрудничающего с полицией в уголовных расследованиях, сосредотачивался на слове «спасибо», которое он произносил в разных случаях.

Было обнаружено, что Путин, выступавший на состоявшемся в мае форуме Евразийского экономического союза и считающийся настоящим диктатором, отличается от трех других фигур Путина.

Помимо разницы в произношении звука 's', существует удивительная разница в последовательном произношении 'pa' и 'si'. Поделиться

Анализ телодвижений с помощью новейших методов искусственного интеллекта также приводит к выводу, что Путин использует двойников.

Был проведен анализ предварительных встреч Путина с лидером Китая Си Цзиньпином и его переговоров с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Совпадение составляет 94% с самим Путиным.

Мы использовали новейший искусственный интеллект, чтобы сравнить два видео с прогулками, и они совпали на 86%, говорят аналитики. Поделиться

Ходьба «схожа», но «существует возможность двойника». В Мариуполе прогулка Путина показала лишь 75% совпадение по сравнению с прогулкой с Си, что указывает на то, что это не тот же человек.

Вывод был сделан, глядя на положение тела во время ходьбы. Поделиться

Считается, что настоящий Путин «падает вперед» во время ходьбы, тогда как походка двойника заключается в сохранении более прямой позы.

Напомним, что утверждения о том, что Путин использует двойников, не являются новыми и ранее отрицались Кремлем.