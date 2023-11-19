Искусственный интеллект подтвердил существование двойников Путина – The Sun

Исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта для анализа лицевых черт, манеры ходьбы и Владимира Путина, предполагает, что вместо него выступали несколько двойников.
Путин имеет не менее двух двойников
Репортаж японской телекомпании TBS использовал передовые технологии ИИ для анализа распознавания лиц и движений.
Исследование голоса Путина в публичных выступлениях, проведенное авторитетной японской лабораторией по аудиокоммуникациям, также подтвердило предположение о наличии двойников.
Отчет указывает, что настоящий Путин находился на параде Победы 9 мая на Красной площади, но другой Путин мог посетить Крымский мост 11 месяцев назад.
Технология ИИ обнаружила схожесть всего на 53%. Появление Путина на фронте украинской войны в Мариуполе в марте показало лишь 40% совпадений, а между крымским и мариупольским Путинами было обнаружено лишь 18% сходства.
Сообщается, что двойники, чьи черты лица были изменены с помощью пластической хирургии, интенсивно тренировали копировать манеры и реакции Путина на встречах и официальных мероприятиях.
Почему россияне задумываются о ложности Путина
Недавно Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. В сети отметили нетипичный ход российского диктатора и предположили, что это был двойник.
Конечно, в этом контексте подбрасывает дровят в огонь Валерий Соловей, известный по модераторству телеграмм-канала "Генерал СРВ". Именно оттуда пошли слухи о якобы "смерти" Путина. Он убеждает, что именно двойник заменяет "умершего" президента, а страной за кулисами руководит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-