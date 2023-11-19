Искусственный интеллект подтвердил существование двойников Путина – The Sun
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Искусственный интеллект подтвердил существование двойников Путина – The Sun

Путин
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Исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта для анализа лицевых черт, манеры ходьбы и Владимира Путина, предполагает, что вместо него выступали несколько двойников.

Путин имеет не менее двух двойников

Репортаж японской телекомпании TBS использовал передовые технологии ИИ для анализа распознавания лиц и движений.

Исследование голоса Путина в публичных выступлениях, проведенное авторитетной японской лабораторией по аудиокоммуникациям, также подтвердило предположение о наличии двойников.

Отчет указывает, что настоящий Путин находился на параде Победы 9 мая на Красной площади, но другой Путин мог посетить Крымский мост 11 месяцев назад.

Технология ИИ обнаружила схожесть всего на 53%. Появление Путина на фронте украинской войны в Мариуполе в марте показало лишь 40% совпадений, а между крымским и мариупольским Путинами было обнаружено лишь 18% сходства.

Экспертный анализ четко демонстрирует большую вероятность наличия по меньшей мере двух двойников, говорится в сообщении.

Сообщается, что двойники, чьи черты лица были изменены с помощью пластической хирургии, интенсивно тренировали копировать манеры и реакции Путина на встречах и официальных мероприятиях.

Почему россияне задумываются о ложности Путина

Недавно Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. В сети отметили нетипичный ход российского диктатора и предположили, что это был двойник.

На некоторых видео точно не он, а младший. Не только походка, но и руками он совсем не так машет. Настоящий Путин размахивает только левой рукой, а этот – двумя, – отметила Ольга Курносова.

Конечно, в этом контексте подбрасывает дровят в огонь Валерий Соловей, известный по модераторству телеграмм-канала "Генерал СРВ". Именно оттуда пошли слухи о якобы "смерти" Путина. Он убеждает, что именно двойник заменяет "умершего" президента, а страной за кулисами руководит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Есть удивительные гипотезы. Верхушка, видимо, знает о настоящем и "ненастоящем" Путине. Но, судя по всему, во втором – третьем эшелоне тоже это обсуждают. Это ощущение "а царь-то не настоящий" уже глубже и глубже проникает в российское общество, – подчеркнула аналитика.

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