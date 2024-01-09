В РФ умер геронтолог Хавинсон, прогнозировавший продолжительность жизни Путина

В России скончался главный геронтолог Петербурга и директор института биорегуляции и геронтологии, член-корреспондент академии наук РФ Владимир Хавинсон. Он получал от Путина награды за "замедление старения".
В РФ умер геронтолог Путина
Хавинсон был директором Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. В 2017 году Путин наградил его орденом Дружбы за разработку средств, якобы замедляющих старение.
Хавинсон изобрел сотни препаратов, доказательность которых подобна гомеопатии: от болезней печени — белки из печени, от болезни сетчатки — вытяжки из глаз животных.
Доктор медицинских наук, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов считает, что главной идеей Хавинсона было получить много денег.
В сети шутливо отреагировали на эту новость, поинтересовавшись, “сколько протянет пациент, если эксперт по долголетию протянул 77 лет? При таком количестве двойников это не имеет значения”.
Хавинсон предсказывал продолжительность жизни Путина
В 2017 году Хавинсон сделал прогноз, что находящийся в должности с 2000 года президент РФ Владимир Путин может продолжать выполнять свои обязанности еще минимум 20 лет.
При этом он оговорился, что его прогноз якобы независим, а не потому, что врач «кого-то боится». Просто Путин, по словам Хавинсона, является "образцом". Напомним, Путину в октябре 2023 года исполнился 71 год.
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