Путін не зупиниться. Зеленський відповів на заяви щодо замороження війни з боку РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України доки не готові вимагати від Києва заморозити війну з РФ і мали б звернути увагу на те, що Путін не збирається згортати бойові дії.

Зеленський про загрозу замороження війни

Як повідомив Володимир Зеленський у заяві для ЗМІ за результатами переговорів із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі, ніякого тиску від партнерів щодо припинення захисту України немає.

Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту… Тиску щодо замороженого конфлікту немає. Поки що немає. Є різні голоси, я в медіа їх чув, читав і знаю. Є різні голоси і є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові давати нам відповідні сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув, – повідомив Зеленський. Поширити

Зеленський додав, що Путін не збирається зупинятися на досягнутому й згортати бойові дії.

Мені здається, треба звернути увагу на риторику президента Російської Федерації. Він не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати. І та іноді невпевненість партнерів в вигляді результату щодо фінансової і мілітарі (військової) допомоги Україні, швидкої реакції – тільки додає хоробрості і сил Російській Федерації. Тому затягувати з цим (наданням допомоги – ред.) точно не потрібно, – підсумував президент. Поширити

Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не заспокоїться, доки не зруйнує Україну. Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними, якщо Україна не витримає.

Що цьому передувало

Видання "Bloomberg" написало, що у грудні 2023 року між Україною, країнами Групи семи (G7) та кількома державами Глобального Півдня відбулася секретна зустріч щодо посилення підтримки Києва і його умов для проведення мирних переговорів з Росією.

У листопаді Німеччина і США спростовували статтю у Bild про нібито "секретний план" з підштовхування України до переговорів із Росією.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) застерігав, що заяви ЗМІ про сигнали від президента Росії Володимира Путіна у зацікавленості в припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб завадити подальшій військовій допомозі Україні з боку Заходу.