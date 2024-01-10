Путін не зупиниться. Зеленський відповів на заяви щодо замороження війни з боку РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України доки не готові вимагати від Києва заморозити війну з РФ і мали б звернути увагу на те, що Путін не збирається згортати бойові дії.
Зеленський про загрозу замороження війни
Як повідомив Володимир Зеленський у заяві для ЗМІ за результатами переговорів із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі, ніякого тиску від партнерів щодо припинення захисту України немає.
Зеленський додав, що Путін не збирається зупинятися на досягнутому й згортати бойові дії.
Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не заспокоїться, доки не зруйнує Україну. Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними, якщо Україна не витримає.
Що цьому передувало
Видання "Bloomberg" написало, що у грудні 2023 року між Україною, країнами Групи семи (G7) та кількома державами Глобального Півдня відбулася секретна зустріч щодо посилення підтримки Києва і його умов для проведення мирних переговорів з Росією.
У листопаді Німеччина і США спростовували статтю у Bild про нібито "секретний план" з підштовхування України до переговорів із Росією.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) застерігав, що заяви ЗМІ про сигнали від президента Росії Володимира Путіна у зацікавленості в припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб завадити подальшій військовій допомозі Україні з боку Заходу.
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