Путин не остановится. Зеленский ответил на заявления по поводу заморозки войны со стороны РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины пока не готовы потребовать от Киева заморозить войну с РФ и должны обратить внимание на то, что Путин не собирается сворачивать боевые действия.

Зеленский об угрозе заморозки войны

Как сообщил Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по результатам переговоров с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Вильнюсе, никакого давления от партнеров по прекращению защиты Украины нет.

Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты… Давление по поводу замороженного конфликта нет. Пока нет. Есть разные голоса, я в медиа их слышал, читал и знаю. Есть разные голоса и есть разные обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам ответные сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал, – сообщил Зеленский. Поделиться

Зеленский добавил, что Путин не собирается останавливаться на достигнутом и сворачивать боевые действия.

Мне кажется, следует обратить внимание на риторику президента Российской Федерации. Он не собирается останавливаться. Он хочет нас полностью оккупировать. И иногда неуверенность партнеров в виде результата финансовой и милитари (военной) помощи Украине, быстрой реакции – только добавляет храбрости и сил Российской Федерации. Поэтому затягивать с этим (оказанием помощи – ред.) точно не нужно, – подытожил президент. Поделиться

Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не успокоится, пока не разрушит Украину. Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующими, если Украина не выдержит.

Что этому предшествовало

Издание Bloomberg написало, что в декабре 2023 года между Украиной, странами Группы семи (G7) и несколькими государствами Глобального Юга состоялась секретная встреча по усилению поддержки Киева и его условий для проведения мирных переговоров с Россией.

В ноябре Германия и США опровергали статью в Bild о якобы "секретном плане" по подталкиванию Украины к переговорам с Россией.

Американский Институт изучения войны (ISW) предостерег, что заявления СМИ о сигналах от президента России Владимира Путина в заинтересованности в прекращении огня больше направлены на то, чтобы помешать дальнейшей военной помощи Украине со стороны Запада.