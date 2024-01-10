Путин не остановится. Зеленский ответил на заявления по поводу заморозки войны со стороны РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины пока не готовы потребовать от Киева заморозить войну с РФ и должны обратить внимание на то, что Путин не собирается сворачивать боевые действия.
Зеленский об угрозе заморозки войны
Как сообщил Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по результатам переговоров с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Вильнюсе, никакого давления от партнеров по прекращению защиты Украины нет.
Зеленский добавил, что Путин не собирается останавливаться на достигнутом и сворачивать боевые действия.
Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не успокоится, пока не разрушит Украину. Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующими, если Украина не выдержит.
Что этому предшествовало
Издание Bloomberg написало, что в декабре 2023 года между Украиной, странами Группы семи (G7) и несколькими государствами Глобального Юга состоялась секретная встреча по усилению поддержки Киева и его условий для проведения мирных переговоров с Россией.
В ноябре Германия и США опровергали статью в Bild о якобы "секретном плане" по подталкиванию Украины к переговорам с Россией.
Американский Институт изучения войны (ISW) предостерег, что заявления СМИ о сигналах от президента России Владимира Путина в заинтересованности в прекращении огня больше направлены на то, чтобы помешать дальнейшей военной помощи Украине со стороны Запада.
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