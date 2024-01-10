РФ планирует серийное производство новых планирующих авиабомб – Reuters

Россия планирует приступить к серийному производству новой планирующей авиабомбы "Дрель" в 2024 году.

Что известно о новом производстве бомб в РФ

Изготовление первой партии авиабомбы "Дрель" запланировано на 2024 год.

Бомбы способны лететь самостоятельно, используя планирующую траекторию полета, к цели на большем расстоянии и взрываться над ней в нужный момент, — сообщает ТАСС. Поделиться

О создании новой авиабомбы впервые было заявлено в 2016 году. Утверждается, что планирующая авиабомба "Дрель" предназначена для ударов по бронетанковой технике, наземным радиолокационным станциям, пунктам управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Бомбы якобы устойчивы к помехам и радиолокационному обнаружению, что затрудняет их уничтожение.

Российские и западные источники утверждают, что "Дрель" — это разновидность кассетной бомбы. Обычно они производят много бомб меньшего размера, которые могут убивать без разбора на большой территории. Те, которые не взорвутся, могут представлять опасность в течение десятилетий.

ТАСС со ссылкой на представителя "Ростеха" заявил, что информация об использовании бомб на войне с Украиной конфиденциальна. Президент России Владимир Путин заявил в июле прошлого года, что Россия при необходимости применит кассетные бомбы в Украине.

Путин заявлял о наращивании производства беспилотников

Как уже упоминалось ранее, в августе 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил госкорпорации "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".

Нужно увеличить еще, — поручил глава Кремля руководителю "Ростеха" Сергею Чемезову. Поделиться

Президент РФ почему-то убежден в том, что именно "Куб" и "Ланцет" крайне эффективны на фронте.

Более того, он требовал от "Ростеха" нарастить в процентном отношении производство новейших образцов вооружения".

В первую очередь речь шла о танках Т-90 "Прорыв" и самолетных комплексах.