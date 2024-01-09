Шойгу заявил о серийном производстве Россией беспилотников всех типов
Категория
Мир
Дата публикации

Шойгу заявил о серийном производстве Россией беспилотников всех типов

Сергей Шойгу
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Источник:  online.ua

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что военно-промышленный комплекс страны-агрессорки уже формирует серийную линейку всех типов беспилотников — от сверхмалых до тяжелых ударных.

В России пытаются напугать мир серийным производством БПЛА

С новым громким заявлением приспешник Путина выступил во время тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России.

Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов (БПЛА – ред.). В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных, – заявил Шойгу.

Что важно понимать, еще в апреле прошлого года российские пропагандисты писали о планах запустить серийное производство тяжелых разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Охотник".

Кроме того, отмечалось, что производство этого беспилотника якобы стартует через два года в Новосибирске.

В июле 2023 года российская компания "Робоавиа" объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА, который построят в Ростовской области, а первый уже якобы работает в оккупированном Крыму – в Симферополе.

Путин также заявлял о наращивании производства беспилотников

Как уже упоминалось ранее, в августе 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил госкорпорации "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".

Нужно увеличить еще, – поручил глава Кремля руководителю "Ростеха" Сергею Чемезову.

Президент РФ почему-то убежден в том, что именно "Куб" и "Ланцет" крайне эффективны на фронте.

Более того, он требовал от "Ростеха" нарастить в процентном отношении производство новейших образцов вооружения". В первую очередь речь шла о танках Т-90 "Прорыв" и самолетных комплексах.

В то же время, как можно понять из ответов Чемезова, госкорпорация за прошлый год не до конца справилась даже с нынешним объемом заказов.

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