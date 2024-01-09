Шойгу заявил о серийном производстве Россией беспилотников всех типов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что военно-промышленный комплекс страны-агрессорки уже формирует серийную линейку всех типов беспилотников — от сверхмалых до тяжелых ударных.
В России пытаются напугать мир серийным производством БПЛА
С новым громким заявлением приспешник Путина выступил во время тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России.
Что важно понимать, еще в апреле прошлого года российские пропагандисты писали о планах запустить серийное производство тяжелых разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Охотник".
Кроме того, отмечалось, что производство этого беспилотника якобы стартует через два года в Новосибирске.
Путин также заявлял о наращивании производства беспилотников
Как уже упоминалось ранее, в августе 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил госкорпорации "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".
Президент РФ почему-то убежден в том, что именно "Куб" и "Ланцет" крайне эффективны на фронте.
Более того, он требовал от "Ростеха" нарастить в процентном отношении производство новейших образцов вооружения". В первую очередь речь шла о танках Т-90 "Прорыв" и самолетных комплексах.
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