Шойгу заявив про серійне виробництво Росією безпілотників всіх типів

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що військово-промисловий комплекс країни-агресорки уже формує серійну лінійку всіх типів безпілотників — від надмалих до важких ударних.

У Росії намагаються налякати світ серійним виробництвом БпЛА

З новою гучною заявою поплічник Путіна виступив під час тематичної селекторної наради з керівним складом Збройних сил Росії.

Будемо нарощувати постачання найбільш затребуваних зразків (БПЛА – ред.). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів - від надмалих до важких ударних, - заявив Шойгу. Поширити

Що важливо розуміти, ще у квітні минулого року російські пропагандисти писали про плани запустити серійне виробництво важких ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Охотник".

Окрім того, наголошувалося, що виробництво цього безпілотника нібито стартує за два роки в Новосибірську.

У липні 2023 року російська компанія "Робоавиа" оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА, який зведуть у Ростовській області, а перший уже нібито працює в окупованому Криму - у Сімферополі. Поширити

Путін також заявляв про нарощення виробництва безпілотників

Як уже згадувалося раніше, у серпні 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив держкорпорації "Ростех" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет".

Потрібно збільшити ще, - доручив очільник Кремля керівнику "Ростеха" Сергію Чемезову. Поширити

Президент РФ чомусь переконаний у тому, що саме "Куб" і "Ланцет" є вкрай ефективними на фронті.

Ба більше, він вимагав від "Ростеха" наростити у відсотковому відношенні виробництво новітніх зразків озброєння".

Насамперед йшлося про танки Т-90 "Прорив" і літакові комплекси.