Шойгу заявив про серійне виробництво Росією безпілотників всіх типів

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що військово-промисловий комплекс країни-агресорки уже формує серійну лінійку всіх типів безпілотників — від надмалих до важких ударних.
У Росії намагаються налякати світ серійним виробництвом БпЛА
З новою гучною заявою поплічник Путіна виступив під час тематичної селекторної наради з керівним складом Збройних сил Росії.
Що важливо розуміти, ще у квітні минулого року російські пропагандисти писали про плани запустити серійне виробництво важких ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Охотник".
Окрім того, наголошувалося, що виробництво цього безпілотника нібито стартує за два роки в Новосибірську.
Путін також заявляв про нарощення виробництва безпілотників
Як уже згадувалося раніше, у серпні 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив держкорпорації "Ростех" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет".
Президент РФ чомусь переконаний у тому, що саме "Куб" і "Ланцет" є вкрай ефективними на фронті.
Ба більше, він вимагав від "Ростеха" наростити у відсотковому відношенні виробництво новітніх зразків озброєння".
Насамперед йшлося про танки Т-90 "Прорив" і літакові комплекси.
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