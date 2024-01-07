Україна намагається досягти парітету із РФ у захисті від дронів — FT

Злочинна армія РФ здійснює масштабні повітряні атаки по Україні, що свідчить про те, що українська влада і військові намагаються посилитись засобами РЕБ під час ворожих атак.

Що відомо про роботу України у напрямку посилення засобів РЕБ

Як зазначають журналісти видання, і Україна, і РФ вклали багато коштів у системи, здатні ефективно протистояти атакам БпЛА.

Однак наразі у РФ залишається перевага у використанні засобів РЕБ, адже російські окупанти почали розвивати ці можливості ще за 2 роки до початку масштабного злочинного вторгнення в Україну.

За словами командира підрозділу БпЛА ЗСУ Миколи Колесника, протистояння із окупаційною армією РФ за перевагу у використанні засобів РЕБ було запеклим і не впинним.

Кожного місяця і українські військові і злочинці армії РФ використовують десятки тисяч БпЛА різних типів.

І ті, і інші в цьому році все частіше стали використовувати дешеві комерційні FPV-дрони, керовані операторами за допомогою камери на безпілотнику.

Останнім часом росіяни виробляють їх так багато, що це стає величезною загрозою. Те, що відбувається тут, масове використання безпілотників, - це щось нове, - зазначає начальник відділу радіоелектронної та кібернетичної боротьби Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко.

Зокрема, військовий закликав західних партнерів України виділити більше коштів на технології, які вивели б з ладу супутникову систему наведення російських керованих ракет і безпілотників.

Поставка Україні достатньої кількості потужних глушилок GNSS або хоча б підсилювачів сигналу також могла б допомогти протистояти повітряним атакам противника, - додав Павленко. Поширити

Окрім цього він закликав західних партнерів ввести санкції на придбання Росією високотехнологічних компонентів, таких як підсилювачі, синтезатори та програмне забезпечення, які використовуються під час виробництва дронів.

Автори матеріалу зазначають, що масове використання БпЛА на фронті стало однією з причин відсутності значних територіальних успіхів за результатами минулорічного контрнаступу ЗСУ.

Через широке використання дронів розв’язана Кремлем війна проти України також набула у більшій мірі позиційний характер.

Будь-яка група танків або бронемашин може бути виявлена і знищена протягом декількох хвилин.

Аби завадити успішним ударам ЗСУ високоточними боєприпасами з РСЗВ HIMARS і артилерійськими снарядами "Екскалібур", російські окупанти все частіше використовують РЕБ.

За словами Павленка, Москва також використовує свої можливості з імітації запусків ракет і безпілотників, щоб заплутати ППО України і визначити їх місце розташування.

Автори матеріалу підкреслюють, щоб без захисту засобів РЕБ українські військові стають незахищенними від ворожих артилерійських ударів, атак БпЛА, що скидають бомби, і ударів дронів-камікадзе.

Один український солдат скаржився через відсутність радіоелектронного захисту у його підрозділу, який був значною мірою знищений протягом декількох тижнів інтенсивних бомбардувань на ссхідному фронті, а російські безпілотники "налітали на нас, як комарі".

Яка радіоелектронна боротьба? У нас її не було. Я навіть не хочу згадувати ті дні в окопах. Наші хлопці падали як мухи, - розповідає військовий. Поширити

Генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ, в листопаді попередив, що РЕБ є "ключем до перемоги у війні безпілотників" - і до виходу з глухого кута на лінії фронту.

Нам також потрібен більш широкий доступ до електронної розвідки наших союзників, включаючи дані з об'єктів, що збирають сигнальну розвідку, і розширені виробничі лінії для наших систем РЕБ проти безпілотників в Україні і за кордоном, - написав Залужний у матеріалі для видання The Economist. Поширити

Системи РЕБ бувають різних форм і розмірів, від радарних масивів і передавачів-приймачів, що встановлюються на вантажівках, до кишенькових пристроїв. Обидві сторони поспішили захистити війська, спорудивши саморобні системи РЕБ, які, за словами одного українського інженера, добровольці збирають в гаражах.

І Росія, і Україна зберегли сильні науково-дослідні школи в галузі радіоелектронної боротьби, створені ще в радянські часи, але російський уряд вже більше 10 років вкладає значні кошти в нові комплекти.

Електронна війна - надзвичайно важлива частина сучасних операцій, і росіяни мали значну перевагу в ній протягом всієї війни, що виявилося проблемою для України, - зазначає старший науковий співробітник британського аналітичного центру Royal United Services Institute Джек Уотлінг. Поширити

Журналісти із посиланням на доповідь аналітиків військової консалтингової компанії зазначають, що російська система придушення наведення "Полюс-21" може бути розміщена на землі або на транспортних засобах і здатна перекрити зону в 150 км.

Інша система - "Мурманськ" -використовує величезні висувні 32-метрові антенні вежі, встановлені на мобільних броньованих машинах.

Проблема в тому, що росіяни здатні розгорнути системи радіоелектронної боротьби на більшій частині фронту, аж до рівня взводу в деяких випадках, коли мова йде про такі речі, як Полюс-21, - пояснює Уотлінг. Поширити

Що відомо про українські системи РЕБ

Тим не менш, Україна періодично знаходить слабкі місця в системі радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони Росії, дозволяючи своїм безпілотникам наносити удари вглиб російської території по авіабазах, складах та інших цілях, включаючи сам Кремль.

Перш ніж завдати ракетних ударів дальнього радіусу дії по Чорноморському флоту Росії в Севастополі на початку цього року, українські десантники на швидкісних катерах вивели з ладу російські системи радіоелектронної боротьби, встановлені на нафтових платформах. Кримський порт був одним з найбільш захищених місць під час війни.

Київ, який спочатку покладався на застаріле радянське обладнання, стверджує, що поліпшив свої можливості в області РЕБ завдяки системам вітчизняного виробництва і західних союзників, хоча деталі тримаються в секреті.

Українська система "Буковель", яку можна встановлювати на транспортні засоби, виявляє безпілотники, глушить їх передачу даних і може блокувати супутникові системи наведення, включаючи російську "Глонасс". Високо оцінюючи її ефективність, українські військові закликають уряд виробляти набагато більше таких систем.

Нова українська система під кодовою назвою "Покрова", за деякими даними, може протистояти ракетам, блокуючи їх систему наведення.

Представник українського Генштабу Павленко заявив, що вкрай важливо, щоб винищувачі F-16, які незабаром будуть поставлені західними союзниками, були оснащені сучасними системами радіоелектронного захисту, додавши, що Київ працює з союзниками над цим проханням.

Він похвалився, що українські системи використовувалися для захоплення цінних російських БПЛА, таких як "Орлан", і обманом змусили інші безпілотники полетіти назад в Росію.

Павленко сказав, що Україна може стати лабораторією РЕБ, хоча він визнав, що деякі західні військові неохоче діляться технологіями.