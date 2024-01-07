Украина пытается достичь паритета с РФ в защите от дронов — FT

Преступная армия РФ совершает масштабные воздушные атаки по Украине, что свидетельствует о том, что украинские власти и военные пытаются усилиться средствами РЭБ во время вражеских атак.

Что известно о работе Украины в направлении усиления средств РЭБ

Как отмечают журналисты издания, и Украина, и РФ вложили много средств в системы, способные эффективно противостоять атакам БПЛА.

Однако пока у РФ остается преимущество в использовании средств РЭБ, ведь российские оккупанты начали развивать эти возможности еще за 2 года до начала масштабного преступного вторжения в Украину.

По словам командира подразделения БПЛА ВСУ Николая Колесника, противостояние с оккупационной армией РФ за преимущество в использовании средств РЭБ было ожесточенным и не упорным.

Каждый месяц и украинские военные и преступники армии РФ используют десятки тысяч БПЛА разных типов.

И те, и другие в этом году все чаще стали использовать дешевые коммерческие FPV-дроны, управляемые операторами с помощью камеры на беспилотнике.

В последнее время россияне производят их так много, что это становится величайшей угрозой. Происходящее здесь массовое использование беспилотников - это что-то новое, - отмечает начальник отдела радиоэлектронной и кибернетической борьбы Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко.

В частности, военный призвал западных партнеров Украины выделить больше средств на технологии, которые вывели бы из строя спутниковую систему наведения российских управляемых ракет и беспилотников.

Поставка Украине достаточного количества мощных глушилок GNSS или хотя бы усилителей сигнала также могла помочь противостоять воздушным атакам противника, - добавил Павленко. Поделиться

Кроме того, он призвал западных партнеров ввести санкции на приобретение Россией высокотехнологичных компонентов, таких как усилители, синтезаторы и программное обеспечение, используемые при производстве дронов.

Авторы материала отмечают, что массовое использование БПЛА на фронте стало одной из причин отсутствия значительных территориальных успехов по результатам прошлогоднего контрнаступления ВСУ.

Из-за широкого использования дронов развязанная Кремлем война против Украины также приобрела в большей степени позиционный характер.

Любая группа танков или бронемашин может быть обнаружена и уничтожена в течение нескольких минут.

Чтобы помешать успешным ударам ВСУ высокоточными боеприпасами из РСЗО HIMARS и артиллерийскими снарядами "Экскалибур", российские оккупанты все чаще используют РЭБ.

По словам Павленко, Москва также использует свои возможности по имитации запусков ракет и беспилотников, чтобы запутать ПВО Украины и определить их местонахождение.

Авторы материала подчеркивают, чтобы без защиты средств РЭБ украинские военные становятся незащищенными от вражеских артиллерийских ударов, сбрасывающих бомбы атак БпЛА и ударов дронов-камикадзе.

Один украинский солдат жаловался из-за отсутствия радиоэлектронной защиты у его подразделения, в значительной степени уничтоженного в течение нескольких недель интенсивных бомбардировок на восточном фронте, а российские беспилотники "налетали на нас, как комары".

Какая радиоэлектронная борьба? У нас его не было. Я даже не хочу вспоминать эти дни в окопах. Наши ребята падали как мухи, – рассказывает военный. Поделиться

Генерал Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ, в ноябре предупредил, что РЭБ является "ключем к победе в войне беспилотников" – и к выходу из тупика на линии фронта.

Нам также нужен более широкий доступ к электронной разведке наших союзников, включая данные из собирающих сигнальную разведку объектов и расширенные производственные линии для наших систем РЭБ против беспилотников в Украине и за рубежом, - написал Залужный в материале для издания The Economist. Поделиться

Системы РЭБ бывают разных форм и размеров, от радарных массивов и передатчиков-приемников, устанавливаемых на грузовиках, до карманных устройств. Обе стороны поспешили защитить войска, соорудив самодельные системы РЭБ, которые, по словам одного украинского инженера, добровольцы собирают в гаражах.

И Россия, и Украина сохранили сильные научно-исследовательские школы в области радиоэлектронной борьбы, созданные еще в советское время, но российское правительство уже более 10 лет вкладывает значительные средства в новые комплекты.

Электронная война – чрезвычайно важная часть современных операций, и россияне имели значительное преимущество в ней на протяжении всей войны, что оказалось проблемой для Украины, – отмечает старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute Джек Уотлинг. Поделиться

Журналисты со ссылкой на доклад аналитиков военной консалтинговой компании отмечают, что российская система подавления наведения Полюс-21 может быть размещена на земле или на транспортных средствах и способна перекрыть зону в 150 км.

Другая система – "Мурманск" – использует огромные выдвижные 32-метровые антенные башни, установленные на мобильных бронированных машинах.

Проблема в том, что россияне способны развернуть системы радиоэлектронной борьбы на большей части фронта, вплоть до уровня взвода в некоторых случаях, когда речь идет о таких вещах, как Полюс-21, – объясняет Уотлинг. Поделиться

Что известно об украинских системах РЭБ

Тем не менее Украина периодически находит слабые места в системе радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны России, позволяя своим беспилотникам наносить удары вглубь российской территории по авиабазам, составам и другим целям, включая сам Кремль.

Прежде чем нанести ракетные удары дальнему радиусу действия по Черноморскому флоту России в Севастополе в начале этого года, украинские десантники на скоростных катерах вывели из строя российские системы радиоэлектронной борьбы, установленные на нефтяных платформах. Крымский порт был одним из самых защищенных мест во время войны.

Киев, поначалу возлагавшийся на устаревшее советское оборудование, утверждает, что улучшил свои возможности в области РЭБ благодаря системам отечественного производства и западных союзников, хотя детали держатся в секрете.

Украинская система Буковель, которую можно устанавливать на транспортные средства, обнаруживает беспилотники, глушит их передачу данных и может блокировать спутниковые системы наведения, включая российскую Глонасс. Высоко оценивая ее эффективность, украинские военные призывают правительство производить гораздо больше таких систем.

Новая украинская система под кодовым названием "Покрова", по некоторым данным, может противостоять ракетам, блокируя их систему наведения.

Представитель украинского Генштаба Павленко заявил, что крайне важно, чтобы истребители F-16, которые будут вскоре поставлены западными союзниками, были оснащены современными системами радиоэлектронной защиты, добавив, что Киев работает с союзниками над этой просьбой.

Он похвастался, что украинские системы использовались для захвата ценных российских БПЛА, таких как Орлан, и обманом заставили другие беспилотники улететь обратно в Россию.

Павленко сказал, что Украина может стать лабораторией РЭБ, хотя он признал, что некоторые западные военные неохотно делятся технологиями.