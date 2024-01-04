ВСУ уничтожили средство ПВО, станцию РЭБ и 4 артсистемы армии РФ — сводка Генштаба

Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий. Также 3 января авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 04.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 44 боевых столкновения.

Всего враг нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Степок, Поповка, Константиновка, Чуйковка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровку Луганской области и Ямполевку, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григоровка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар вблизи Георгиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак возле Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Нововоронцовка, Берислав, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Херсон, Станислав Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 3 пункта управления противника.