РФ планує серійне виробництво нових плануючих авіабомб — Reuters
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РФ планує серійне виробництво нових плануючих авіабомб — Reuters

Авіабомба
Джерело:  Reuters

Росія планує розпочати серійне виробництво нової плануючої авіабомби "Дрель" у 2024 році.

Що відомо про нове виробництво бомб у РФ

Як зазначає видання, виготовлення першої партії авіабомби "Дрель" заплановано на 2024 рік.

Бомби здатні летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту, до мети на більшій відстані та вибухати над нею у "потрібний момент", — повідомляє ТАСС.

Про створення нової авіабомби було вперше заявлено у 2016 році. Стверджується, що плануюча авіабомба "Дрель" призначена для ударів по бронетанковій техніці, наземних станціях радіолокації, пунктах управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів. Бомби нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення.

Російські та західні джерела стверджують, що "Дрель" — це різновид касетної бомби. Зазвичай вони випускають багато бомб меншого розміру, які можуть вбивати без розбору на великій території. Ті, які не вибухнуть, можуть становити небезпеку протягом десятиліть.

ТАСС із посиланням на представника "Ростеху" заявив, що інформація про використання бомб на війні з Україною є конфіденційною. Президент Росії Володимир Путін заявив у липні минулого року, що Росія за потреби застосує касетні бомби в Україні.

Путін заявляв про нарощення виробництва безпілотників

Як уже згадувалося раніше, у серпні 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив держкорпорації "Ростех" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет".

Потрібно збільшити ще, — доручив очільник Кремля керівнику "Ростеха" Сергію Чемезову.

Президент РФ чомусь переконаний у тому, що саме "Куб" і "Ланцет" є вкрай ефективними на фронті.

Ба більше, він вимагав від "Ростеха" наростити у відсотковому відношенні виробництво новітніх зразків озброєння".

Насамперед йшлося про танки Т-90 "Прорив" і літакові комплекси.

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