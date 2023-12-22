Для війни в Україні. РФ збільшує виробництво некерованих реактивних снарядів

Мова йде про російський касетний некерований реактивний снаряд у калібрі 80 мм, який є версією С-8. Робота над ним завершилася у 2022 році. З партії у 10 тис половину передадуть у центр підготовки армійської авіації, а ще 5 тис – до діючої бойової бази РФ у Джанкої.

РФ нарощує виробництво нових некерованих реактивних снарядів С-8КЛ

К 2024 році країна-агресорка має великі плани по виробництву зброї для війни в Україні.

Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, зазначив, що у планах РФ на наступний рік – випустити 10 тис нових некерованих реактивних снарядів С-8КЛ, з яких 5 тис передаються у Крим

Щодо інформації про плани РФ з виробництва у наступному році 700 крилатих ракет різних типів та 215 тис авіабомб, то мова йде не про замовлення, а про рознарядку боєприпасів по військових частинах у так званих повітряно-космічних силах РФ. І це стосується не всіх бойових частин і складів забезпечення, там йдеться про 19 позицій, які розподіляються по 14 військовим частинам, більшість з яких це склади зберігання, – роз'яснив головний редактор Defence Express. Поширити

За його словами, немає мови про 700 крилатих ракет, бо зазначено 125 ракет Х-101 і 404 керованих ракети різних типів, включно з протирадіолокаційними, також Х-59. Там навіть є ракети Х-29ТД, які мають обмежену дальність і не є крилатими. Але це не весь масив.

Там є більш загрозлива інформація, яка стосується позиції відносно передачі 10 тис нових некерованих реактивних снарядів С-8КЛ. Це новий тип, що використовується такими літаками як Су-25, штурмовиками, так і ударними вертольотами. Мова йде про касетний некерований реактивний снаряд у калібрі 80 мм, який є версією С-8. Він був продемонстрований лише у цьому році. Робота над ним завершилася у 2022 році. Було повідомлено про те, що є замовлення. Якраз значення С-8КЛ треба взяти до уваги через те, що з партії у 10 тис передається 5 тис у центр підготовки армійської авіації, а ще 5 тис – у тимчасово окупований Крим, до Джанкою, де розташована діюча бойова база РФ, – заявив Катков. Поширити

Аспект у тому, що це касетний некерований реактивний снаряд, який випускається зі стандартних блоків типу Б-8. Його дальність не оголошена, значиться понад 4 км. Заявлена вага – 7,7 кг. Причому снаряд містить близько 20 окремих уламково-кумулятивних елементів.

Олег Катков пояснив, що використання ворогом таких снарядів має низьку точність, але з касетними некерованими снарядами досягається нівелювання малої точності за рахунок площі ураження.

Що зʼясувала британська розвідка щодо російських морських дронів

Як зазначається у зведенні, 27 листопада 2023 року Михайло Даниленко, голова російської фірми КМЗ, оголосив, що їхні дрони пройдуть випробування на війні з Україною з метою налагодити серійне виробництво у 2024 році.

За даними британської розвідки, КМЗ раніше виробляв низку безпілотників, але в останні місяці вони почали просувати свої можливості дронів-камікадзе. Даниленко повідомив, що човен може нести боєприпаси масою до 600 кг.