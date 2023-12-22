Для войны в Украине. РФ увеличивает производство неуправляемых реактивных снарядов

Речь идет о российском кассетном неуправляемом реактивном снаряде калибра 80 мм, который является версией С-8. Работа над ним завершилась в 2022 году. Из партии в 10 тыс половину передадут в центр подготовки армейской авиации, а еще 5 тыс – на действующую боевую базу РФ в Джанкое.
РФ наращивает производство новых неуправляемых реактивных снарядов С-8КЛ
К 2024 году у страны-агрессора есть большие планы по производству оружия для войны в Украине.
Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express, отметил, что в планах РФ на следующий год – выпустить 10 тыс новых неуправляемых реактивных снарядов С-8КЛ, из которых 5 тыс передаются в Крым.
По его словам, нет речи о 700 крылатых ракетах, поскольку указано 125 ракет Х-101 и 404 управляемых ракеты разных типов, включая противорадиолокационные, также Х-59. Там даже есть ракеты Х-29ТД, имеющие ограниченную дальность и не крылатые. Но это не весь массив.
Аспект состоит в том, что это кассетный неуправляемый реактивный снаряд, который выпускается из стандартных блоков типа Б-8. Его дальность не объявлена, значится более 4 км. Заявленный вес – 7,7 кг. Причем снаряд содержит около 20 отдельных обломочно-кумулятивных элементов.
Олег Катков объяснил, что использование врагом таких снарядов имеет низкую точность, но с кассетными неуправляемыми снарядами достигается нивелирование малой точности за счет площади поражения.
Что выяснила британская разведка по поводу российских морских дронов
Как отмечается в строительстве, 27 ноября 2023 года Михаил Даниленко, глава российской фирмы КМЗ, объявил, что их дроны пройдут испытания на войне с Украиной с целью наладить серийное производство в 2024 году.
По данным британской разведки, КМЗ ранее производил ряд беспилотников, но в последние месяцы они начали продвигать свои возможности дронов-камикадзе. Даниленко сообщил, что лодка может нести боеприпасы массой до 600 кг.
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