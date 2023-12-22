Для войны в Украине. РФ увеличивает производство неуправляемых реактивных снарядов

Речь идет о российском кассетном неуправляемом реактивном снаряде калибра 80 мм, который является версией С-8. Работа над ним завершилась в 2022 году. Из партии в 10 тыс половину передадут в центр подготовки армейской авиации, а еще 5 тыс – на действующую боевую базу РФ в Джанкое.

РФ наращивает производство новых неуправляемых реактивных снарядов С-8КЛ

К 2024 году у страны-агрессора есть большие планы по производству оружия для войны в Украине.

Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express, отметил, что в планах РФ на следующий год – выпустить 10 тыс новых неуправляемых реактивных снарядов С-8КЛ, из которых 5 тыс передаются в Крым.

Что касается информации о планах РФ по производству в следующем году 700 крылатых ракет разных типов и 215 тыс авиабомб, то речь идет не о заказе, а о разнарядке боеприпасов по военным частям в так называемых воздушно-космических силах РФ. И это касается не всех боевых частей и складов обеспечения, там речь идет о 19 позициях, которые распределяются по 14 военным частям, большинство из которых это склады хранения, – пояснил главный редактор Defence Express. Поделиться

По его словам, нет речи о 700 крылатых ракетах, поскольку указано 125 ракет Х-101 и 404 управляемых ракеты разных типов, включая противорадиолокационные, также Х-59. Там даже есть ракеты Х-29ТД, имеющие ограниченную дальность и не крылатые. Но это не весь массив.

Там есть более угрожающая информация, касающаяся позиции относительно передачи 10 тыс новых неуправляемых реактивных снарядов С-8КЛ. Это новый тип, используемый такими самолетами, как Су-25, штурмовиками, так и ударными вертолетами. Речь идет о кассетном неуправляемом реактивном снаряде в калибре 80 мм, который является версией С-8. Он был продемонстрирован только в этом году. Работа над ним завершилась в 2022 году. Было поставлено в известность о том, что есть заказ. Как раз значение С-8КЛ нужно принять во внимание из-за того, что из партии в 10 тыс передается 5 тыс в центр подготовки армейской авиации, а еще 5 тыс – во временно оккупированный Крым, в Джанкой, где расположена действующая боевая база РФ, – заявил Катков. Поделиться

Аспект состоит в том, что это кассетный неуправляемый реактивный снаряд, который выпускается из стандартных блоков типа Б-8. Его дальность не объявлена, значится более 4 км. Заявленный вес – 7,7 кг. Причем снаряд содержит около 20 отдельных обломочно-кумулятивных элементов.

Олег Катков объяснил, что использование врагом таких снарядов имеет низкую точность, но с кассетными неуправляемыми снарядами достигается нивелирование малой точности за счет площади поражения.

Что выяснила британская разведка по поводу российских морских дронов

Как отмечается в строительстве, 27 ноября 2023 года Михаил Даниленко, глава российской фирмы КМЗ, объявил, что их дроны пройдут испытания на войне с Украиной с целью наладить серийное производство в 2024 году.

По данным британской разведки, КМЗ ранее производил ряд беспилотников, но в последние месяцы они начали продвигать свои возможности дронов-камикадзе. Даниленко сообщил, что лодка может нести боеприпасы массой до 600 кг.