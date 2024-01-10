Винноваты двойники. Путин жалуется, что его перестают узнавать

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин жалуется, что однокурсники и школьные друзья перестают узнавать его.
Кремлевский диктатор жалуется, что становится менее узнаваемым
Как рассказал Путин во время встречи с жителями Анадыры, иногда он будто бы видится с друзьями детства и юности, но те постоянно подозревают, что это не он.
Путин якобы отвечает давним товарищам, что "не каждый человек знает, как будет вести себя, когда он оказывается на определенном уровне ответственности".
К тому же Путин поспешил заверить, что находится в хорошем здоровье. По словам диктатора, каждый день он якобы два часа занимается спортом. По его словам, это зал, плавание и другие процедуры.
Какая стратегия позволит Украине победить в развязанной Путиным войне
В материале американского издания Foreign Affairs со ссылкой на аналитиков указывается, что Украина может одержать победу в войне благодаря исключительно оборонным стратегиям.
Авторы материала подчеркивают, что западные партнеры Украины в большинстве своем игнорируют такой вариант, однако он отвечает всем заявленным целям не дать кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину достичь собственных стратегических целей.
Авторы публикации отмечают, что в течение двух лет после начала масштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор продолжает верить, что у его оккупационной армии есть шанс на победу в Украине.
При этом, по мнению авторов материала, именно оборона может стать путём для победы Украины.
Переход к обороне потребует от Украины трех конкретных элементов для успеха:
построить систему оборонительных линий, состоящую из глубоких траншей, подготовленных огневых позиций, рвов, противотанковых мин и бетонных противотанковых пирамидальных ограждений, известных как "зубы дракона";
сделать приоритетом сохранение противоборства в небе, гарантируя, что ни одна из сторон не получит преимущества в воздухе;
расширить внутреннее производство оружия, снизив свою зависимость от западных поставок.
При этом также указывается, что переход к обороне ценен не только потому, что он может показать Кремлю, что дальнейшее территориальное завоевание недостижимо, но и потому, что он поможет Украине решить две наибольшие проблемы: нехватку солдат и ослабление поддержки Запада.
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