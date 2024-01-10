Винноваты двойники. Путин жалуется, что его перестают узнавать
Категория
Политика
Дата публикации

Винноваты двойники. Путин жалуется, что его перестают узнавать

Владимир Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин жалуется, что однокурсники и школьные друзья перестают узнавать его.

Кремлевский диктатор жалуется, что становится менее узнаваемым

Как рассказал Путин во время встречи с жителями Анадыры, иногда он будто бы видится с друзьями детства и юности, но те постоянно подозревают, что это не он.

Я редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками. Они часто смотрят на меня и говорят: "Я не верю... Ты это или не ты? - заявляет Путин.

Путин якобы отвечает давним товарищам, что "не каждый человек знает, как будет вести себя, когда он оказывается на определенном уровне ответственности".

К тому же Путин поспешил заверить, что находится в хорошем здоровье. По словам диктатора, каждый день он якобы два часа занимается спортом. По его словам, это зал, плавание и другие процедуры.

Какая стратегия позволит Украине победить в развязанной Путиным войне

В материале американского издания Foreign Affairs со ссылкой на аналитиков указывается, что Украина может одержать победу в войне благодаря исключительно оборонным стратегиям.

Авторы материала подчеркивают, что западные партнеры Украины в большинстве своем игнорируют такой вариант, однако он отвечает всем заявленным целям не дать кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину достичь собственных стратегических целей.

Если Украина сможет защитить контролируемую ею территорию в ближайшие месяцы, используя такие возможности как противотанковые мины и бетонные укрепления, она может лишить Россию пути к полной победе и, возможно, даже открыть двери для переговоров. Путин, по всей видимости, считает, что время на его стороне, сильная и устойчивая защита Украины докажет его неправоту, - отмечается в материале издания.

Авторы публикации отмечают, что в течение двух лет после начала масштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор продолжает верить, что у его оккупационной армии есть шанс на победу в Украине.

Он думает, что сможет пережить поддержку Киева Западом и в конечном счете победить Украину путем полного истощения, отмечают аналитики.

При этом, по мнению авторов материала, именно оборона может стать путём для победы Украины.

Переход к обороне потребует от Украины трех конкретных элементов для успеха:

  • построить систему оборонительных линий, состоящую из глубоких траншей, подготовленных огневых позиций, рвов, противотанковых мин и бетонных противотанковых пирамидальных ограждений, известных как "зубы дракона";

  • сделать приоритетом сохранение противоборства в небе, гарантируя, что ни одна из сторон не получит преимущества в воздухе;

  • расширить внутреннее производство оружия, снизив свою зависимость от западных поставок.

При этом также указывается, что переход к обороне ценен не только потому, что он может показать Кремлю, что дальнейшее территориальное завоевание недостижимо, но и потому, что он поможет Украине решить две наибольшие проблемы: нехватку солдат и ослабление поддержки Запада.

Оборонная стратегия избавляет Украину от необходимости вооружаться дорогими и дефицитными западными системами, призванными дать ей качественное наступательное преимущество, например передовыми истребителями или танками. Вместо этого, Запад мог бы переориентировать помощь на более дешевые боеприпасы, строительные материалы и системы противовоздушной обороны, одновременно работая над наращиванием оборонно-промышленной базы Украины, - говорится в материале издания.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Режим Путина держится на запугивании населения и репрессиях — FT
Владимир Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ умер геронтолог Хавинсон, прогнозировавший продолжительность жизни Путина
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин не остановится. Зеленский ответил на заявления по поводу заморозки войны со стороны РФ
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.