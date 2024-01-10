Винноваты двойники. Путин жалуется, что его перестают узнавать

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин жалуется, что однокурсники и школьные друзья перестают узнавать его.

Кремлевский диктатор жалуется, что становится менее узнаваемым

Как рассказал Путин во время встречи с жителями Анадыры, иногда он будто бы видится с друзьями детства и юности, но те постоянно подозревают, что это не он.

Я редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками. Они часто смотрят на меня и говорят: "Я не верю... Ты это или не ты? - заявляет Путин. Поделиться

Путин якобы отвечает давним товарищам, что "не каждый человек знает, как будет вести себя, когда он оказывается на определенном уровне ответственности".

К тому же Путин поспешил заверить, что находится в хорошем здоровье. По словам диктатора, каждый день он якобы два часа занимается спортом. По его словам, это зал, плавание и другие процедуры.

Какая стратегия позволит Украине победить в развязанной Путиным войне

В материале американского издания Foreign Affairs со ссылкой на аналитиков указывается, что Украина может одержать победу в войне благодаря исключительно оборонным стратегиям.

Авторы материала подчеркивают, что западные партнеры Украины в большинстве своем игнорируют такой вариант, однако он отвечает всем заявленным целям не дать кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину достичь собственных стратегических целей.

Если Украина сможет защитить контролируемую ею территорию в ближайшие месяцы, используя такие возможности как противотанковые мины и бетонные укрепления, она может лишить Россию пути к полной победе и, возможно, даже открыть двери для переговоров. Путин, по всей видимости, считает, что время на его стороне, сильная и устойчивая защита Украины докажет его неправоту, - отмечается в материале издания. Поделиться

Авторы публикации отмечают, что в течение двух лет после начала масштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор продолжает верить, что у его оккупационной армии есть шанс на победу в Украине.

Он думает, что сможет пережить поддержку Киева Западом и в конечном счете победить Украину путем полного истощения, отмечают аналитики. Поделиться

При этом, по мнению авторов материала, именно оборона может стать путём для победы Украины.

Переход к обороне потребует от Украины трех конкретных элементов для успеха:

построить систему оборонительных линий, состоящую из глубоких траншей, подготовленных огневых позиций, рвов, противотанковых мин и бетонных противотанковых пирамидальных ограждений, известных как "зубы дракона";

сделать приоритетом сохранение противоборства в небе, гарантируя, что ни одна из сторон не получит преимущества в воздухе;

расширить внутреннее производство оружия, снизив свою зависимость от западных поставок.

При этом также указывается, что переход к обороне ценен не только потому, что он может показать Кремлю, что дальнейшее территориальное завоевание недостижимо, но и потому, что он поможет Украине решить две наибольшие проблемы: нехватку солдат и ослабление поддержки Запада.