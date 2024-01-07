Режим Путина держится на запугивании населения и репрессиях — FT

В марте этого года в России должны пройти президентские выборы, на который должен победить кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, власть которого держится на запугивании населения, распространении лжи из-за пропаганды и репрессий.

Что известно о ключевых столбах власти Путина в РФ

Журналисты издания отмечают, что президентские выборы в РФ демонстрируют несколько интересных аспектов путинского режима.

В частности, среди них, подхалимство, преследование, пошлость и распространение теорий заговоров.

Авторы материала подчеркивают, что новый термин Путина у власти позволит кремлевскому диктатору по продолжительности пребывания на посту российского лидера превзойти даже Иосифа Сталина.

Цель выборов не просто продемонстрировать, что Путин полностью контролирует ситуацию, а также "узаконить" нападение на Украину. Заставляя россиян участвовать в голосовании, результат которого предрешен, власти хотят показать, что опирается на молчаливое согласие или, лучше сказать, активную поддержку народа, - объясняют аналитики издания. Поделиться

В материале подчеркивается, что по давней традиции еще с советских времен поддержка диктатора преимущественно принимает форму подхалимажа.

При этом за подхалимством также следуют репрессии.

Одним из наиболее ярких примеров был арест режимом кремлевского диктатора оппозиционера Алексея Навального.

Третьей особенностью русской политической культуры при Путине стало использование в официальных кругах нецензурной лексики.

Российский диктатор задал новый тон в 1999 году, незадолго до вступления в должность президента. Тогда он поклялся уничтожить, так сказать, "чеченских сепаратистов".

Как и зачем Кремль распространяет теории заговора

Путинская Россия также пленена теориями заговора, одни из которых с легкостью попали в "народную" культуру, а другие начали пропагандироваться властью.

Одна из самых удивительных была озвучена в прошлом году секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Он утверждал, что США добиваются поражения России в Украине, потому что американцы опасаются извержения Йеллоустонского супервулкана в Вайоминге и хотят переселиться в Восточную Европу и Сибирь, отмечают авторы материала. Поделиться

Еще одной популярной теорией заговора, активно распространяемой и поддерживаемой кремлевской пропагандой, является предположение, что ведущие западные страны мира планируют сократить население планеты до 1 млрд ради экономии имеющихся ресурсов.

Впрочем, общим для всех подобных концепций утверждение, что Запад якобы стремится развалить Россию как страну.