Путин издал приказ о присвоении украинским детям гражданства РФ — омбудсман

Похищенных украинских детей могут сделать гражданами РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Путин подписал приказ №11 "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации".

В нем отмечается, что дети сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению Путина без учета всех или отдельных требований федерального законодательства.

Омбудсман сообщает, что заявление о вступлении в гражданство РФ могут подать руководители российских организаций, в которые устроен ребенок.

При заполнении анкеты даже не указывается информация о местонахождении заявителя, его контактных данных, а только адрес и контакты по месту работы такого заявителя, который может исчезнуть в любой момент.

Считаю, что присвоение детям гражданства РФ делается для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории, - отмечает омбудсман. Поделиться

Лубинец объясняет, что при похищенных украинских детях, которые находятся в российских учреждениях или в российских семьях на попечении, могут подать заявления о вступлении в гражданство российские граждане. Путин удовлетворит подобные заявления без каких-либо требований.

Мы понимаем страшные последствия таких действий, ведь следующим шагом после получения ими гражданства РФ будет усыновление детей уже как россиян, а за этим - изменение их персональных данных. Поделиться

Лубинец отметил, что будет принимать все необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене, ведь такие действия являются одним из признаков геноцида.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.