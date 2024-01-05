Путин издал приказ о присвоении украинским детям гражданства РФ — омбудсман

4 января президент РФ Владимир Путин подписал приказ, по которому похищенные украинские дети могут упрощенно насильственно получить гражданство Российской Федерации.
Похищенных украинских детей могут сделать гражданами РФ
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Путин подписал приказ №11 "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации".
В нем отмечается, что дети сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению Путина без учета всех или отдельных требований федерального законодательства.
Омбудсман сообщает, что заявление о вступлении в гражданство РФ могут подать руководители российских организаций, в которые устроен ребенок.
При заполнении анкеты даже не указывается информация о местонахождении заявителя, его контактных данных, а только адрес и контакты по месту работы такого заявителя, который может исчезнуть в любой момент.
Лубинец объясняет, что при похищенных украинских детях, которые находятся в российских учреждениях или в российских семьях на попечении, могут подать заявления о вступлении в гражданство российские граждане. Путин удовлетворит подобные заявления без каких-либо требований.
Лубинец отметил, что будет принимать все необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене, ведь такие действия являются одним из признаков геноцида.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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