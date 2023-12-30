Полное название пропагандистского мероприятия – "Сто дат Российской идентичности", на эти лекции оккупационная администрация принудительно сгоняла школьников временно оккупированного Мелитополя. Ответственными за промывание мозгов детям является "Федеральное агентство по делам национальностей" РФ.

Украинским школьникам "промывают мозги" в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе враг проводит для украинских детей уроки русской идентичности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Facebook.

На пропагандистское мероприятие под названием "Сто дат Российской идентичности" оккупационная администрация принудительно сгоняла школьников города. Ответственными за промывание мозгов детям "Федеральное агентство по делам национальностей" – специальный кремлевский орган для воспитания манкуртов.

Уроки для юных украинцев вел известный предатель армянского народа Айказ Микаэлян, служащий Путину с 2000-х годов. Теперь коллаборант создает политику геноцида на захваченных землях Украины, надеясь лишить нас целого поколения, – говорится в сообщении. Поделиться

Однако за каждые поступки есть ответственность, поэтому Центр национального сопротивления призывает предоставлять информацию Движения Сопротивления о пропагандистах и их передвижении по захваченным регионам.

Что известно о похищении украинских детей с ТОТ Россией

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

За более чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.