МКС должен выдать ордер на арест Лукашенко за участие в похищении украинских детей — Павел Латушко

Белорусский оппозиционер Павел Латушко уверен, что Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест диктатора Александра Лукашенко за участие в похищении украинских детей с оккупированных РФ территорий.
Почему МКС должен выдать ордер на арест Лукашенко
Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси подчеркнул, что преступный режим белорусского диктатора Александра Лукашенко принимает участие в похищении российскими военными преступниками украинских детей с оккупированных территорий.
Латушко подчеркнул, что белорусская оппозиция тщательно изучает все материалы этого дела и уже направила предварительные отчеты представителям МКС и Офиса генпрокурора Украины.
Он подчеркнул, что преступный режим белорусского диктатора Лукашенко прямо участвует в похищении украинских детей российскими военными преступниками на оккупированных территориях, после чего их размещают в специальных лагерях на территории Беларуси.
Он отметил, что представители белорусской оппозиции должны остановить эти преступные действия белорусского диктатора Лукашенко и кремлевского диктатора Владимира Путина.
Латушко подчеркнул, что выдача МКС ордера на арест Лукашенко может оказать существенное влияние на ситуацию в Беларуси.
Что известно о похищении РФ украинских детей с оккупированных территорий
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-