МКС должен выдать ордер на арест Лукашенко за участие в похищении украинских детей — Павел Латушко

Белорусский оппозиционер Павел Латушко уверен, что Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест диктатора Александра Лукашенко за участие в похищении украинских детей с оккупированных РФ территорий.

Почему МКС должен выдать ордер на арест Лукашенко

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси подчеркнул, что преступный режим белорусского диктатора Александра Лукашенко принимает участие в похищении российскими военными преступниками украинских детей с оккупированных территорий.

Латушко подчеркнул, что белорусская оппозиция тщательно изучает все материалы этого дела и уже направила предварительные отчеты представителям МКС и Офиса генпрокурора Украины.

Он подчеркнул, что преступный режим белорусского диктатора Лукашенко прямо участвует в похищении украинских детей российскими военными преступниками на оккупированных территориях, после чего их размещают в специальных лагерях на территории Беларуси.

Их вывозят через Ростов-на-Дону на территорию Беларуси. Там их помещают в лагеря, где детей идеологически возделывают в интересах "русского мира". Впоследствии с территории Беларуси детей вывозят в Россию либо на усыновление, либо возвращают на временно оккупированные территории Украины. Лукашенко здесь не сообщник, а инициатор, – отметил Латушко. Поделиться

Он отметил, что представители белорусской оппозиции должны остановить эти преступные действия белорусского диктатора Лукашенко и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Латушко подчеркнул, что выдача МКС ордера на арест Лукашенко может оказать существенное влияние на ситуацию в Беларуси.

Кто-то может сказать, что вот Путину дали ордер – и преступления не прекратились. Но Лукашенко – не Путин. Если Лукашенко и его свита получит ордер, то они будут в совершенно ином психологическом состоянии. У России есть поддержка войны, в Беларуси – нет. В России голосуют за Путина, в Беларуси – не голосуют за Лукашенко. Если Лукашенко начнут подозревать в военных преступлениях, то люди рядом начнут думать, стоит ли им вообще лезть в этот процесс, - отметил Латушко. Поделиться

Что известно о похищении РФ украинских детей с оккупированных территорий

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.