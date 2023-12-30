МКС має видати ордер на арешт Лукашенка за участь у викраденні українських дітей — Павло Латушко

Білоруський опозиціонер Павел Латушко переконаний, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт диктатора Олександра Лукашенка за участь у викрадені українських дітей з окупованих РФ територій.

Чому МКС має видати ордер на арешт Лукашенка

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі підкреслив, що злочинний режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка на пряму приймає участь у викраденні російськими військовими злочинцями українських дітей з окупованих територій.

Латушко підкреслив, що наразі білоруська опозиція ретельно вивчає всі матеріали цієї справи і вже надіслала попередні звіти представникам МКС та Офісу генпрокурора України.

Він підкреслив, що злочинний режим білоруського диктатора Лукашенка бере пряму участь у викраденні українських дітей російськими військовими злочинцями на окупованих територіях, після чого їх розміщують у спеціальних таборах на території Білорусі.

Їх вивозять через Ростов-на-Дону до території Білорусі. Там їх поміщають в табори, де дітей ідеологічно обробляють в інтересах "руского міра". Згодом з території Білорусі дітей вивозять до Росії або на всиновлення, або повертають на тимчасово окуповані території України. Лукашенко тут не спільник, а ініціатор, - зазначив Латушко. Поширити

Він наголосив на тому, що представники білоруської опозиції мають зупинити ці злочинні дії білоруського диктатора Лукашенка та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Латушко підкреслив, що видача МКС ордера на арешт Лукашенка може суттєво вплинути на ситуацію у Білорусі.

Хтось може сказати, що от Путіну дали ордер – і злочини не припинилися. Але Лукашенко – не Путін. Якщо Лукашенко та його оточення отримає ордер, то вони будуть в зовсім іншому психологічному стані. В Росії є підтримка війни, в Білорусі – немає. В Росії голосують за Путіна, в Білорусі – не голосують за Лукашенка. Якщо Лукашенка почнуть підозрювати у воєнних злочинах, то люди поруч почнуть думати, а чи варто їм взагалі лізти в цей процес, - зазначив Латушко. Поширити

Що відомо про викрадення РФ українських дітей з окупованих територій

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.