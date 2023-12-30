Понад 500 дітей загинуло через війну РФ проти України — Офіс Генпрокурора

В Україні понад 1 680 дітей постраждали унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Ще 513 – загинуло.

В Україні зросла кількість постраждалих дітей унаслідок збройної агресії РФ

Як зазначається, станом на ранок 30 грудня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 513 неповнолітніх загинули й понад 1 167 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Відповідні цифри не остаточні, триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, – вказали в ОГП. Поширити

Найбільше дітей постраждали у Донецькій — 497, Харківській — 304, Херсонській — 141, Київській — 129, Дніпропетровській — 105, Запорізькій — 100, Миколаївській — 97, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

В Офісі генпрокурора додали, що 29 грудня внаслідок масованого російського обстрілу українських міст постраждали шестеро дітей.

в Одесі поранень зазнали 6-річний хлопчик та 8-річна дівчинка;

у Львові був поранений 14-річний хлопець;

в Дніпрі травмовано 15-річну дитину, також поранення зазнав півторарічний хлопчик;

у Смілі Черкаської області постраждала 15-річна дівчина

Росія не лише вбиває, але й викрадає українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.