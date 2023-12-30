Более 500 детей погибли из-за войны РФ против Украины – Офис Генпрокурора

В Украине более 1680 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Еще 513 – погибло.

В Украине возросло количество пострадавших детей в результате вооруженной агрессии РФ

Как отмечается, по состоянию на утро 30 декабря 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 513 несовершеннолетних погибли и более 1 167 получили ранения различной степени тяжести.

Соответствующие цифры не окончательны, идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, – указали в ОГП. Поделиться

Больше детей пострадали в Донецкой — 497, Харьковской — 304, Херсонской — 141, Киевской — 129, Днепропетровской — 105, Запорожской — 100, Николаевской — 97, Черниговской — 72, Луганской — 67.

В Офисе генпрокурора добавили, что 29 декабря в результате массированного российского обстрела украинских городов пострадали шесть детей.

в Одессе ранения получили 6-летний мальчик и 8-летняя девочка;

во Львове был ранен 14-летний парень;

в Днепре травмирован 15-летний ребенок, также ранение получил полуторагодовалый мальчик;

в Смеле Черкасской области пострадала 15-летняя девушка

Россия не только убивает, но и похищает украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.