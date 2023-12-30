В США проанализировали вероятность повторных массированных атак РФ на Украину

РФ может продолжить атаковать Украину дронами, но актуальные российские запасы ракет и темпы производства не позволяют стране-агрессорке наносить регулярные широкомасштабные удары ракетами.

Аналитики узнали о ракетном запасе РФ

Институт привел статистику по изготовлению Россией новых ракет, которую 6 ноября обнародовал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его данным, в октябре 2023 года россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности. В частности, было изготовлено 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 аэробалистические ракеты "Кинжал".

В ноябре россияне имели в резерве всего 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, а за август-ноябрь это количество выросло на 285 единиц.

Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские Вооруженные силы частично восстановили собственные запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого относительно последних общих российских ракетных резервов и месячных темпов производства свидетельствуют о том, что российская армия не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары. декабря. В частности, во время масштабного удара агрессор выпустил по Украине пять ракет "Кинжал" - именно столько систем этого типа РФ производит ежемесячно, - говорится в отчете. Поделиться

В то же время, по данным ISW, Россия может производить значительно более высокими темпами собственные беспилотники "Shahed-136/131", однако только в случае создания и расширения производства этих аппаратов в Алабугской особой экономической зоне в Республике Татарстан.

Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после одномесячной задержки в производстве, в период с февраля по октябрь 2023 года, предприятие в Алабуге планирует изготовить 1400 беспилотников "Shahed-136". А к сентябрю 2025 года в целом планируется изготовить 6000 дронов этого типа.

Таким образом, российские войска, вероятно, смогут наносить более последовательные удары "Шахедами", чем ракеты, о чем ранее отмечали украинские официальные лица, - отмечает ISW. Поделиться

Что известно о самых масштабных обстрелах 29 декабря

29 декабря Россия нанесла самый масштабный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны.

С вечера агрессор выпустил дроны-камикадзе, а затем обстрелял города ракетами разного типа, в том числе гиперзвуковыми. Всего по Украине было выпущено 158 враждебных целей, силам ПВО удалось сбить 114 объектов - 87 крылатых ракет и 27 беспилотников.

Из-за падения обломков и попадания ракет в разных областях, по последним данным МВД, погибли более 30 человек, еще более 160 - получили ранения.

Президент США Джо Байден решительно осудил российские обстрелы Украины. Глава Белого дома отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается уничтожить Украину и ее народ и подчеркнул, что его следует остановить.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет свободно убивать невинных людей в Украине и за ее пределами.