В США проанализировали вероятность повторных массированных атак РФ на Украину

РФ может продолжить атаковать Украину дронами, но актуальные российские запасы ракет и темпы производства не позволяют стране-агрессорке наносить регулярные широкомасштабные удары ракетами.
Аналитики узнали о ракетном запасе РФ
Институт привел статистику по изготовлению Россией новых ракет, которую 6 ноября обнародовал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
По его данным, в октябре 2023 года россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности. В частности, было изготовлено 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 аэробалистические ракеты "Кинжал".
В ноябре россияне имели в резерве всего 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, а за август-ноябрь это количество выросло на 285 единиц.
В то же время, по данным ISW, Россия может производить значительно более высокими темпами собственные беспилотники "Shahed-136/131", однако только в случае создания и расширения производства этих аппаратов в Алабугской особой экономической зоне в Республике Татарстан.
Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после одномесячной задержки в производстве, в период с февраля по октябрь 2023 года, предприятие в Алабуге планирует изготовить 1400 беспилотников "Shahed-136". А к сентябрю 2025 года в целом планируется изготовить 6000 дронов этого типа.
Что известно о самых масштабных обстрелах 29 декабря
29 декабря Россия нанесла самый масштабный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны.
С вечера агрессор выпустил дроны-камикадзе, а затем обстрелял города ракетами разного типа, в том числе гиперзвуковыми. Всего по Украине было выпущено 158 враждебных целей, силам ПВО удалось сбить 114 объектов - 87 крылатых ракет и 27 беспилотников.
Из-за падения обломков и попадания ракет в разных областях, по последним данным МВД, погибли более 30 человек, еще более 160 - получили ранения.
Президент США Джо Байден решительно осудил российские обстрелы Украины. Глава Белого дома отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается уничтожить Украину и ее народ и подчеркнул, что его следует остановить.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет свободно убивать невинных людей в Украине и за ее пределами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-