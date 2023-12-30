У США проаналізували ймовірність повторних масованих атак РФ на Україну

РФ може продовжити атакувати Україну дронами, але актуальні російські запаси ракет і темпи виробництва не дозволяють країні-агресорці завдавати регулярних широкомасштабних ударів ракетами.

Аналітики дізналися про ракетний запас РФ

Інститут навів статистику з виготовлення Росією нових ракет, яку 6 листопада оприлюднив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

Так, за його даними, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності. Зокрема, було виготовлено 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 та 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

У листопаді росіяни мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, а за серпень-листопад ця кількість зросла на 285 одиниць.

Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські Збройні сили частково поновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького щодо останніх загальних російських ракетних резервів і місячних темпів виробництва свідчать про те, що російська армія не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, на кшталт атаки 29 грудня. Зокрема, під час масштабного удару, агресор випустив по Україні п’ять ракет "Кинджал" - саме стільки систем цього типу РФ виготовляє щомісячно, - йдеться у звіті. Поширити

Водночас, за даними ISW, Росія може виробляти значно вищими темпами власні безпілотники "Shahed-136/131", однак лише у разі створення та розширення виробництва цих апаратів в Алабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після одномісячної затримки у виробництві, в період з лютого по жовтень 2023 року, підприємство в Алабузі планує виготовити 1400 безпілотників "Shahed-136". А до вересня 2025 року загалом планується виготовити 6000 дронів цього типу.

Таким чином, російські війська, ймовірно, зможуть наносити більш послідовні удари "Шахедами", ніж ракетами, про що раніше зазначали українські офіційні особи, - зазначає ISW. Поширити

Що відомо про наймасштабніший обстріл 29 грудня

29 грудня Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабної війни.

З вечора агресор випустив дрони-камікадзе, а згодом обстріляв міста ракетами різного типу, зокрема гіперзвуковими. Загалом по Україні були випущені 158 ворожих цілей, силам ППО вдалося збити 114 об'єктів - 87 крилатих ракет і 27 безпілотників.

Через падіння уламків та влучання ракет у різних областях, за останніми даними МВС, загинули більше 30 людей, ще понад 160 - зазнали поранень.

Президент США Джо Байден рішуче засудив російський обстріл України. Глава Білого дому зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагається знищити Україну та її народ, та підкреслив, що його слід зупинити.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Ради Безпеки, вона буде вільно вбивати невинних людей в Україні та за її межами.