В Киеве и Запорожье выросло количество жертв в результате атаки РФ

Число жертв в Киеве и Запорожье в результате массированной атаки России 29 декабря снова возросло. В Запорожье, Днепре и Одессе объявили День траура по погибшим.

В Украине выросло количество погибших в результате атаки РФ

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщили, что в Запорожье количество погибших возросло до девяти человек. 29 декабря их было восемь.

Сегодня в Запорожье объявлен День траура по погибшим.

О трауре в Одессе объявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер — там погибли четыре человека. В Днепре — шесть человек, там о трауре объявил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Киеве по последним данным 13 погибших. Еще четыре тела извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Что известно о ракетном ударе по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря российские войска нанесли по Украине массированный удар. 122 ракетами и 36 дронами атаковали Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков и Запорожье.

Разрушены жилые дома, многоэтажки, роддом, школы, детсады, торговый центр. ПВО сбила 87 крылатых ракет и 27 ударных дронов . Погибли более 30 человек и более 160 ранены .

Президент США Джо Байден решительно осудил российские обстрелы Украины. Глава Белого дома отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается уничтожить Украину и ее народ и подчеркнул, что его следует остановить.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет свободно убивать невинных людей в Украине и за ее пределами.