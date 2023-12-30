В Киеве и Запорожье выросло количество жертв в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве и Запорожье выросло количество жертв в результате атаки РФ

Виталий Кличко
ДСНС
Читати українською

Число жертв в Киеве и Запорожье в результате массированной атаки России 29 декабря снова возросло. В Запорожье, Днепре и Одессе объявили День траура по погибшим.

В Украине выросло количество погибших в результате атаки РФ

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщили, что в Запорожье количество погибших возросло до девяти человек. 29 декабря их было восемь.

Сегодня в Запорожье объявлен День траура по погибшим.

О трауре в Одессе объявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер — там погибли четыре человека. В Днепре — шесть человек, там о трауре объявил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Киеве по последним данным 13 погибших. Еще четыре тела извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Что известно о ракетном ударе по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря российские войска нанесли по Украине массированный удар. 122 ракетами и 36 дронами атаковали Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков и Запорожье.

Разрушены жилые дома, многоэтажки, роддом, школы, детсады, торговый центр. ПВО сбила 87 крылатых ракет и 27 ударных дронов . Погибли более 30 человек и более 160 ранены .

Президент США Джо Байден решительно осудил российские обстрелы Украины. Глава Белого дома отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается уничтожить Украину и ее народ и подчеркнул, что его следует остановить.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет свободно убивать невинных людей в Украине и за ее пределами.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетная атака на Киев. В четырех районах упали обломки, есть раненые
КГВА
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одесской области обнародовали подробности последствий ракетной атаки РФ
ракетная атака армии РФ по Одессе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Самая масштабная воздушная атака РФ на Украину — возросло количество погибших
МВД Украины
Атака РФ на Украину 29 декабря

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.