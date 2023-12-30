У Києві та Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ

Кількість жертв у Києві та Запоріжжі внаслідок масованої атаки Росії 29 грудня знову зросла. Наразі у Запоріжжі, Дніпрі та Одесі оголосили День жалоби за загиблими.

В Україні зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомили, що в Запоріжжі кількість загиблих зросла до девʼяти людей. 29 грудня їх було вісім.

Сьогодні у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.

Про жалобу в Одесі оголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер — там загинули четверо людей. У Дніпрі — шестеро людей, там про жалобу оголосив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Києві за останніми даними 13 загиблих. Ще чотири тіла дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

Що відомо про ракетний удар по Україні 29 грудня

Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя.

Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів. Загинули більше ніж 30 людей і понад 160 поранені.

Президент США Джо Байден рішуче засудив російський обстріл України. Глава Білого дому зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагається знищити Україну та її народ, та підкреслив, що його слід зупинити.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Ради Безпеки, вона буде вільно вбивати невинних людей в Україні та за її межами.