Нам погрожували дитбудинком. Як Росія масово викрадає дітей з України — NYT

Видання The New York Times випустило великий матеріал з історіями понад 30 українських дітей, яких вдалося повернути з Росії. Багато з них все ще залишаються травмованими.

Росія цілеспрямовано викрадає дітей з України

Видання пише, що деякі викрадені діти були поранені або осиротіли під час бомбардувань українських міст і сіл.

Дехто залишився бездомним і самотнім після затримання батьків. Інших розлучали з родинами, вважаючи, що вони відправляють своїх дітей у літній табір. Поширити

Україні вдалося ідентифікувати понад 19 тис дітей, які викрала РФ. За останні місяці 387 таких дітей розшукали родичі та повернули їх додому, зокрема за допомогою благодійної організації Save Ukrane та “СОС Дитячі Містечка Україна”.

NYT пише, що розповіді цих дітей допомогли українським посадовцям і слідчим зрозуміти спроби Росії вивезти дітей з України — часто під приводом порятунку із зони бойових дій.

Росія намагається налаштувати викрадених дітей проти батьківщини та зробити лояльними російськими підданими. Деякі діти описували відчуття того, що російська влада використовувала їх, щоб переманити їхні українські родини на російську сторону.

Згідно зі свідченнями десятків дітей та їхніх сімей, а також доказами, зібраними українськими та міжнародними правозахисними організаціями та організаціями, що займаються воєнними злочинами, російська стратегія була навмисною, заздалегідь продуманою та систематичною. Поширити

Примусове переміщення дітей, зазначають дослідники воєнних злочинів, може бути актом геноциду відповідно до Женевської конвенції.

Публічні заяви Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової про викрадення дітей стали основою ордера на їхній арешт за воєнні злочини, виданого в березні Міжнародним кримінальним судом.

РФ намагається позбавити дітей української національності

NYT пише про низку дітей, яких розлучили з батьками під час “фільтраційних заходів”. Серед них 13-річний Саша з Маріуполя, якого розлучили з мамою, а його самого відправили на окуповані території.

Українські полонені, звільнені в рамках обміну з Росією, розповіли, що бачили його матір у в'язниці в Таганрозі, на півдні Росії, де утримується багато українських військовополонених, у тому числі жінок.

У жовтні 2022 року в тоді ще окупованому Херсоні росіяни раптово оголосили про видачу путівок для всіх школярів у табори в Криму. Відправивши сотні дітей на півострів, невдовзі росіяни почали загальну евакуацію військ і мирного населення з Херсона.

Вони обдурили батьків, сказавши, що це канікули. Це була брехня. Це була депортація під приводом дитячого відпочинку, - каже мама двох дітей Алла Яцентюк. Поширити

Викрадені діти проходили російську індоктринацію в таборах - повинні були співати гімн Росії, дивитися російські фільми, вчити історію Росії, їм казали забути українську національність.

Дітям та їхнім родинам пропонували паспорти, гроші та квартири, щоб залишитися в Росії чи Криму.

Дітям казали, що в Україні їх чекають репресії за те, що вони перейшли на бік Росії, що все одно все розбомблено і зруйновано і навіть батьки їх не хочуть. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.