Трьох українських дітей повернули додому з російської окупації

З тимчасово окупованих Росією територій до України вдалося повернути ще трьох дітей. Одному з повернутих дітей 8 років, а інші двоє — 18-річні брати, яких розшукували як безвісти зниклих.

З окупації врятували трьох дітей

Фонд Save Ukraine повідомляє, що таким чином завершилася 14 рятувальна місія, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких — це діти, позбавлені батьківського піклування.

Один з врятованих, 8-річний Єлисей, на момент повномасштабного вторгнення жив з бабусею на Херсонщині, яка зараз окупована. Мама хлопчика жила в Одесі.

Бабуся померла, й окупаційна влада помістила дитину в інтернат. За станом здоров’я мама не могла поїхати за сином, тому за ним поїхала двоюрідна сестра жінки. Проте дитину їй не віддали, нічого не пояснивши, хоча всі необхідні документи жінка мала.

Потрібно було діяти, бо якщо дитина пів року перебуває на території РФ без батьківського піклування, їй надається відповідний статус, що дозволяє віддати в російську сімʼю або обрати інший спосіб влаштування. Тож наша команда зробила все, для того, щоб мама отримала необхідну медичну допомогу і змогла забрати дитину з окупованої території! Поширити

Save Ukraine зазначає, що дорогою жінці довелося пройти через багатогодинні допити ФСБ та співбесіди. Проте вона змогла забрати сина з інтернату.

В Україну також повернули двох 18-річних братів Андрія та Михайла. Вони діти-сироти, які до повномасштабного вторгнення виховувалися в прийомній родині на окупованій території.

Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх. В Україні вони обоє були у розшуку як безвісти зниклі. Поширити

Всі троє дітей вже в безпеці. На них чекає відновлення й повернення до нормального життя.

Фонд Save Ukraine повернув в Україну з окупованих територій вже 226 дітей.

Росіяни викрадають українських дітей

У документальному проєкті Online.UA «Понівечене дитинство» йдеться про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Діти та їхні батьки поділилися своїми історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.