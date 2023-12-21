До України повернули 17-річного підлітка з окупованого РФ Маріуполя

Україна повернула з тимчасово окупованої території 17-річного підлітка з Маріупольського коледжу. Для повернення хлопця знадобився місяць.

Україна повернула додому ще одну дитину

Як повідомляється, близько місяця тому до Мінреінтеграції звернувся директор Маріупольського фахового будівельного коледжу Антон Білай. Він просив допомогти вивезти з окупації 17-річного Михайла.

Зазначається, що Білай вже має досвід - раніше йому вдалося вивезти на підконтрольну Україну територію двох студентів-сиріт коледжу. Попри небезпеку для себе, він особисто поїхав за ними до тимчасово окупованого Донецька.

Цього разу, щойно йому стало відомо місцезнаходження ще одного хлопця, він відразу вирішив звернутися до Мінреінтеграції та Громадської спілки "Українська мережа за права дитини".

Для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Наразі він у Хмельницькому. Там також мешкає його сестра. Його мрія здійснилася, адже починати доросле життя хлопчина мріяв саме у вільній Україні, - зазначили у Мінреінтеграції. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.