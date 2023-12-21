В Украину вернули 17-летнего подростка из оккупированного РФ Мариуполя

Украина вернула с временно оккупированной территории 17-летнего подростка из Мариупольского колледжа. Для возвращения парня понадобился месяц.

Украина вернула домой еще одного ребенка

Как сообщается, около месяца назад в Минреинтеграцию обратился директор Мариупольского профессионального строительного колледжа Антон Билай. Он просил помочь увезти из оккупации 17-летнего Михаила.

Отмечается, что у Билая уже есть опыт - раньше ему удалось вывезти на подконтрольную Украину территорию двух студентов-сирот колледжа. Несмотря на опасность для себя, он лично поехал за ними в временно оккупированный Донецк.

На этот раз, как только ему стало известно местонахождение еще одного парня, он сразу решил обратиться в Минреинтеграцию и Общественный союз "Украинская сеть за права ребенка".

Для возвращения Михаила понадобилось около месяца. Пока он в Хмельницком. Там тоже живет его сестра. Его мечта осуществилась, ведь начинать взрослую жизнь паренек мечтал именно в свободной Украине, - отметили в Минреинтеграции. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.