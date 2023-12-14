Пятерых украинских детей вернули с оккупированных территорий

Днем 14 декабря стало известно, что еще пятерых украинских детей вернули из оккупации. Сейчас все они в безопасном месте, им оказывается необходимая помощь.

С оккупированных территорий удалось вернуть еще пятерых детей

Как отмечается, двое из детей имеют семью. И их удалось вывезти вместе с родителями. Еще трое – дети из категории оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас все дети находятся в безопасном месте, им оказывается необходимая помощь.

Спасибо всем, кто работает в этом сверхважном направлении. И возвращает домой наше будущее. В частности, организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, службам по делам детей области, – написал глава Херсонской ОВА. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.