Пʼятьох українських дітей повернули з окупованих територій

Вдень 14 грудня стало відомо, що ще п'ятьох українських дітей повернули з окупації. Зараз усі вони у безпечному місці, їм надається необхідна допомога.

З окупованих територій вдалося повернути ще пʼятьох дітей

Як зазначається, двоє з дітей – мають родину. І їх вдалося вивезти разом з батьками.Ще троє – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Зараз усі діти знаходяться у безпечному місці, їм надається необхідна допомога.

Дякую усім, хто працює в цьому надважливому напрямку. І повертає додому наше майбутнє. Зокрема організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області, – написав голова Херсонської ОВА. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.