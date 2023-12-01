Двох дітей разом з батьками повернули в Україну з окупованих територій

Двох малолітніх дітей разом з батьками вдалося забрати команді Save Ukraine з тимчасово окупованої території України.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій двох дітей з батьками

Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік.

На щастя, родині вдалося вирватися й приїхати в Україну".

Зараз родина перебуває у безпеці. Усього команді Save Ukraine вже вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей.

Фільм “Понівечене дитинство”

Документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в оздоровчий табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.