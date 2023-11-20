Показ стрічки про силу духу української малечі "Незламні діти. Я чекаю" пройде у Греції

23 листопада у Салоніках, Греція, в рамках програми Brotherhood of Cultures відбудеться показ документального фільму online.ua “Незламні діти. Я чекаю”, у якому українські діти розкажуть про виклики, з якими стикнулися під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Прем’єра стрічки “Незламні діти. Я чекаю” у Греції

Консульство України Салоніках повідомляє, що фільм можна буде переглянути 23 листопада о 18:30 у приміщенні Χ.Α.Ν.Θ. Для участі потрібно заповнити форму за посиланням.

Про що стрічка "Незламні діти. Я чекаю"

У фільмі “Незламні діти. Я чекаю” діти розповіли, як вони зустріли 24 лютого, рятувались від війни, виїжджаючи за кордон, чому повернулись і хочуть жити в Україні.

Серед героїв фільму — 12-річна Яна з Нью-Йорка Донецької області, яка з мамою і братом потрапила під російський обстріл на вокзалі в Краматорську 8 квітня 2022 року.

Тоді російська ракета з написом “За дітей” вбила 61 людину та поранила 121. Яна та її мама розповіли про протезування кінцівок в США.

Анна та її брати Матвій і Андрій, розповіли, як їхня мати Ївга стала до лав медичного батальйону “Госпітальєри” після того, як їхній батько загинув на фронті.

6-річна Соломія грає на сопілці та збирає гроші для ЗСУ, чекаючи на свого тата з війни. Дівчинка мріє, щоб вони всією родиною поїхали на море в Бердянськ.

Чого чекають українські діти? Відповідь у всіх одна — перемоги України.