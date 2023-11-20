Показ ленты о силе духа украинских детей "Несломленные дети. Я жду" пройдет в Греции

23 ноября в Салониках, Греция, в рамках программы Brotherhood of Cultures состоится показ документального фильма online.ua “Несломленные дети. Я жду, в котором украинские дети расскажут о вызовах, с которыми столкнулись во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Премьера фильма "Несломленные дети. Я жду" в Греции

Консульство Украины Салониках сообщает, что фильм можно будет посмотреть 23 ноября в 18:30 в помещении Χ.Α.Ν.Θ. Для участия нужно заполнить форму по ссылке.

О чем фильм "Несломленные дети. Я жду"

В фильме “Несломленные дети. Я жду” дети рассказали, как они встретили 24 февраля, спасались от войны, уезжая за границу, почему вернулись и хотят жить в Украине.

Среди героев фильма – 12-летняя Яна из Нью-Йорка Донецкой области, которая с мамой и братом попала под российский обстрел на вокзале в Краматорске 8 апреля 2022 года.

Тогда российская ракета с надписью "За детей" убила 61 человека и ранила 121. Яна и его мама рассказали о протезировании конечностей в США.

Анна и ее братья Матвей и Андрей рассказали, как их мать Евга стала в ряды медицинского батальона "Госпитальеры" после того, как их отец погиб на фронте.

6-летняя Соломия играет на сопилке и собирает деньги для ВСУ, ожидая своего отца с войны. Девочка мечтает, чтобы они всей семьей поехали на море в Бердянск.

Чего ждут украинские дети? Ответ у всех один – победы Украины.