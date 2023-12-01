Двоих детей вместе с родителями вернулись в Украину с оккупированных территорий

Двое малолетних детей вместе с родителями удалось забрать команде Save Ukraine с временно оккупированной территории Украины.

Украина вернула с временно оккупированных территорий двух детей с родителями

Оккупационные власти заставляли родителей менять украинские свидетельства о рождении детей на документы российского образца, а отца пытались поставить на военный учет.

К счастью, семье удалось вырваться и приехать в Украину.

Сейчас семья находится в безопасности. Всего команде Save Ukraine уже удалось вернуть из России и временно оккупированных территорий 213 украинских детей.

Фильм "Истерзанное детство"

Документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме дети и родители рассказали собственные истории. Кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.