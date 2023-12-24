Троих украинских детей вернули домой из российской оккупации

С временно оккупированных Россией территорий в Украину удалось вернуть еще троих детей. Одному из возвращенных детей 8 лет, а другие двое — 18-летние братья, которых разыскивали как без вести пропавших.
Из оккупации спасли троих детей
Фонд Save Ukraine сообщает, что таким образом завершилась 14 спасательная миссия, в течение которой спасли 14 детей, семеро из которых — дети, лишенные родительской опеки.
Один из спасенных, 8-летний Елисей, на момент полномасштабного вторжения жил с бабушкой Херсонской области, которая сейчас оккупирована. Мать мальчика жила в Одессе.
Бабушка умерла, и оккупационные власти поместили ребенка в интернат. По состоянию здоровья мама не могла поехать за сыном, поэтому за ним уехала двоюродная сестра женщины. Однако ребенка ему не отдали, ничего не объяснив, хотя все необходимые документы у женщины было.
Save Ukraine отмечает, что по дороге женщине пришлось пройти через многочасовые допросы ФСБ и собеседования. Однако она смогла унести сына из интерната.
В Украину также вернули двух 18-летних братьев Андрея и Михаила. Они дети-сироты, которые до полномасштабного вторжения воспитывались в приемной семье на оккупированной территории.
Все трое детей уже в безопасности. Их ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни.
Фонд Save Ukraine вернул в Украину с оккупированных территорий уже 226 детей.
Россияне похищают украинских детей
В документальном проекте Online.UA «Истерзанное детство» говорится о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
Дети и их родители поделились своими историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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