Троих украинских детей вернули домой из российской оккупации

С временно оккупированных Россией территорий в Украину удалось вернуть еще троих детей. Одному из возвращенных детей 8 лет, а другие двое — 18-летние братья, которых разыскивали как без вести пропавших.

Из оккупации спасли троих детей

Фонд Save Ukraine сообщает, что таким образом завершилась 14 спасательная миссия, в течение которой спасли 14 детей, семеро из которых — дети, лишенные родительской опеки.

Один из спасенных, 8-летний Елисей, на момент полномасштабного вторжения жил с бабушкой Херсонской области, которая сейчас оккупирована. Мать мальчика жила в Одессе.

Бабушка умерла, и оккупационные власти поместили ребенка в интернат. По состоянию здоровья мама не могла поехать за сыном, поэтому за ним уехала двоюродная сестра женщины. Однако ребенка ему не отдали, ничего не объяснив, хотя все необходимые документы у женщины было.

Нужно было действовать, потому что если ребенок полгода находится на территории РФ без родительской опеки, ему предоставляется соответствующий статус, позволяющий отдать в российскую семью или выбрать другой способ устройства. Так что наша команда сделала все для того, чтобы мама получила необходимую медицинскую помощь и смогла забрать ребенка с оккупированной территории! Поделиться

Save Ukraine отмечает, что по дороге женщине пришлось пройти через многочасовые допросы ФСБ и собеседования. Однако она смогла унести сына из интерната.

В Украину также вернули двух 18-летних братьев Андрея и Михаила. Они дети-сироты, которые до полномасштабного вторжения воспитывались в приемной семье на оккупированной территории.

После наступления совершеннолетия ребята поняли, что очень скоро оккупационные власти отправят их воевать против своих. В Украине они оба были в розыске как без вести пропавшие. Поделиться

Все трое детей уже в безопасности. Их ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни.

Фонд Save Ukraine вернул в Украину с оккупированных территорий уже 226 детей.

Россияне похищают украинских детей

В документальном проекте Online.UA «Истерзанное детство» говорится о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Дети и их родители поделились своими историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.