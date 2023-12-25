Росіяни зомбують українських дітей в окупації, прикриваючись новорічними святами

Окупанти всіма силами намагаються "промити мізки" українським дітям в окупації і використовують для цього навіть новорічні свята. Зокрема, їм показують виставу "Росія", де заперечується існування України.

Як окупанти зомбують українських дітей

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, окупанти вивозять українських дітей до Москви на пропагандистську виставку "Росія", де заперечується існування України та стверджується, що їхній рідний край — РФ.

Окрім того, 200 дітей з захопленої території повезуть в Кремль на ялинку, щоб показати, як гарно святкує ерефія, але точно забудуть сказати, що так святкують всього кілька відсотків росіян, понад 70 відсотків мешканців "велікой страни" отримують зарплату, якої навіть не вистачає на життя, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також мер Мелітополя розповів, що росіяни особливо зомбують дітей, аби "знищити ідентичність маленьких українців та виростити з них вірних громадян країни-агресора".

Росія викрадає українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.