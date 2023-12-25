Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін оцінив зруйноване життя викрадених до РФ українських дітей.

Путін цинічно назвав ціну зруйнованого життя викрадених українських дітей

Зазначається, що 24 грудня кремлівський диктатор підписав наказ про виділення єдиноразової грошової допомоги дітям, викраденим з окупованих територій України.

При цьому для отримання цієї допомоги насильно вивезені з України діти та іхні батьки мають отримати громадянство РФ.

Тобто, російський уряд оцінює зруйноване життя української дитини всього в 1 тис доларів — така вартість грошової допомоги в рф. Та навіть за ці гроші Путін отримує бонус: діти, що були свідками його військових злочинів, стають знаряддям пропаганди, а батьки змушені приймати російські паспорти.Ще один доказ того, що росія — це терористична держава, від якої ми вимагаємо повернути усіх українських дітей додому! - зазначають представники Bring Kids Back UA. Поширити

Що відомо про документальну стрічку Online.UA «Понівечене дитинство»

У документальному проєкті Online.UA «Понівечене дитинство» йдеться про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

Діти та їхні батьки поділилися своїми історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

За майже два роки війни Україна змогла повернути лише декілька сотень дітей. Що важливо розуміти, влада РФ стверджує, що “евакуювала” 744 тисячі неповнолітніх українців.

До цих злочинів також причетний режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка.