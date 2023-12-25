Путин "оценивает" разрушенную жизнь украинского ребенка в тысячу долларов — Bring Kids Back UA
Категория
Украина
Дата публикации

Путин "оценивает" разрушенную жизнь украинского ребенка в тысячу долларов — Bring Kids Back UA

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин оценил разрушенную жизнь похищенных в РФ украинских детей.

Путин цинично назвал цену разрушенной жизни похищенных детей

Отмечается, что 24 декабря кремлевский диктатор подписал приказ о выделении единовременной денежной помощи детям, похищенным с оккупированных территорий Украины.

При этом для получения этой помощи насильственно вывезенные из Украины дети и родители должны получить гражданство РФ.

То есть, российское правительство оценивает разрушенную жизнь украинского ребенка всего в 1 тыс долларов – такова стоимость денежной помощи в России. Но даже за эти деньги Путин получает бонус: дети, свидетели его военных преступлений, становятся орудием пропаганды, а родители вынуждены принимать российские паспорта. Еще одно доказательство того, что россия — это террористическое государство, от которого мы требуем вернуть всех украинских детей домой ! – отмечают представители Bring Kids Back UA.

Что известно о документальной ленте Online.UA «Истерзанное детство»

В документальном проекте Online.UA «Истерзанное детство» говорится о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Дети и их родители поделились своими историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

За почти два года войны Украина смогла вернуть несколько сотен детей. Что важно понимать, власти РФ утверждают, что "эвакуировали" 744 тысячи несовершеннолетних украинцев.

К этим преступлениям также причастен режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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