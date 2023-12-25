Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин оценил разрушенную жизнь похищенных в РФ украинских детей.
Путин цинично назвал цену разрушенной жизни похищенных детей
Отмечается, что 24 декабря кремлевский диктатор подписал приказ о выделении единовременной денежной помощи детям, похищенным с оккупированных территорий Украины.
При этом для получения этой помощи насильственно вывезенные из Украины дети и родители должны получить гражданство РФ.
Что известно о документальной ленте Online.UA «Истерзанное детство»
В документальном проекте Online.UA «Истерзанное детство» говорится о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
Дети и их родители поделились своими историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
За почти два года войны Украина смогла вернуть несколько сотен детей. Что важно понимать, власти РФ утверждают, что "эвакуировали" 744 тысячи несовершеннолетних украинцев.
К этим преступлениям также причастен режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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