Україні вдалося повернути чотирьох своїх громадян з РФ — Лубінець

Завдяки взаємним гуманітарним домовленостям в Україну повернулися четверо громадян з території Росії. Натомість Україна сприяла тому, щоб до РФ виїхали кілька росіян для возз'єднання родини.

Четверо українців вдалося повернути з Росії

Україна повернула чотирьох своїх громадян, які були на території Росії. Це сталося внаслідок домовленостей із країною-агресоркою.

Про це повідомляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути в Україну чотирьох громадян України, – написав омбудсман. Поширити

За його словами, натомість Україна сприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини.

Також відбулася зустріч представників омбудсмана та уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. У її ході було передано гуманітарні пакети та листи для військовополонених обох країн.

Це сталося за участі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, які придбали теплі речі, взуття та засоби гігієни.

Україна повернула тіла ще 66 загиблих військових

Україна здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути тіла (останки) 66 загиблого військового.

Пізніше їх планують направити до правоохоронців та судово-медичних експертів, щоб встановити їхні особи.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих, – йдеться у повідомленні. Поширити

У поверненні тіл загиблих брали участь представники СБУ, МВС, ДСНС, ЗСУ, Координаційного штабу, ДПСУ тощо.

Дякуємо за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста та особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну, – йдеться у повідомленні. Поширити

При цьому обміни полоненими між Україною та Росією зараз заморожені. Як зазначав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, цей процес призупинила країна-агресорка.