Украине удалось вернуть четырех своих граждан из РФ — Лубинец

Благодаря взаимным гуманитарным договоренностям в Украину вернулись четыре гражданина с территории России. Украина способствовала тому, чтобы в РФ выехали несколько россиян для воссоединения семьи.

Четверо украинцев удалось вернуть из России

Украина вернула четырех своих граждан, находившихся на территории России. Это произошло в результате договоренностей со страной-агрессором.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть в Украину четырех граждан Украины, – написал омбудсман. Поделиться

По его словам, Украина способствовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи.

Также состоялась встреча представителей омбудсмана и уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой. В ее ходе были переданы гуманитарные пакеты и письма для военнопленных обеих стран.

Это произошло при участии Координационного штаба по обращению с военнопленными и представителей Международного комитета Красного Креста, которые приобрели теплые вещи, обувь и средства гигиены.

Украина вернула тела еще 66 погибших военных

Украина предприняла ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось вернуть тела (останки) 66 погибшего военного.

Позже их планируют направить в правоохранители и судебно-медицинские эксперты, чтобы установить их лица.

ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших, – говорится в сообщении. Поделиться

В возвращении тел погибших участвовали представители СБУ, МВД, ГСЧС, ВСУ, Координационного штаба, ГНСУ и т. д.

Спасибо за содействие Международному комитету Красного Креста и лично главе делегации МККК Юргу Эглину, – говорится в сообщении. Поделиться

При этом обмены пленниками между Украиной и Россией сейчас заморожены. Как отмечал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко, этот процесс приостановила страна-агрессор.