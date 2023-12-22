Украине удалось вернуть четырех своих граждан из РФ — Лубинец

Благодаря взаимным гуманитарным договоренностям в Украину вернулись четыре гражданина с территории России. Украина способствовала тому, чтобы в РФ выехали несколько россиян для воссоединения семьи.
Четверо украинцев удалось вернуть из России
Украина вернула четырех своих граждан, находившихся на территории России. Это произошло в результате договоренностей со страной-агрессором.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.
По его словам, Украина способствовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи.
Также состоялась встреча представителей омбудсмана и уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой. В ее ходе были переданы гуманитарные пакеты и письма для военнопленных обеих стран.
Это произошло при участии Координационного штаба по обращению с военнопленными и представителей Международного комитета Красного Креста, которые приобрели теплые вещи, обувь и средства гигиены.
Украина вернула тела еще 66 погибших военных
Украина предприняла ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось вернуть тела (останки) 66 погибшего военного.
Позже их планируют направить в правоохранители и судебно-медицинские эксперты, чтобы установить их лица.
В возвращении тел погибших участвовали представители СБУ, МВД, ГСЧС, ВСУ, Координационного штаба, ГНСУ и т. д.
При этом обмены пленниками между Украиной и Россией сейчас заморожены. Как отмечал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко, этот процесс приостановила страна-агрессор.
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