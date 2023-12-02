Как продолжаются обмены пленных с Россией – ответ Зеленского

Обмены военнопленными Украины с Россией продолжаются. Они проходят непублично и часто проходят прямо на поле боя.

Обмен пленными продолжается

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Украина наполняет обменный фонд, а обмены пленными продолжаются.

Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, а затем происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не столь публично. Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших ребят, мы меняем. На все это поручения у командиров, и они знают, что им делать, - сказал Зеленский. Поделиться

Президент заявил, что за последние полгода Украина смогла вернуть около 100 военных из плена. С начала полномасштабного вторжения РФ удалось освободить из российского плена несколько тысяч украинских военных.

Зеленский добавил, что еще несколько тысяч украинских защитников находятся в плену.

РФ блокирует обмен военнопленными

Отметим, что Украина и Россия с начала полномасштабной войны провели ряд обменов военнопленными. Последний такой обмен происходил 7 августа, в рамках которого домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Россия заморозила обмен пленными с Украиной, переговоры по их возобновлению продолжаются. Как сообщили в Координационном штабе, РФ приостановила обмены военнопленными, пытаясь создать впечатление, что украинские власти не работают над этим вопросом.

Яценко напомнил о создании смешанных медицинских комиссий и штаба с Международным комитетом Красного Креста. На аналогичные шаги должна пойти и Россия, но она не делает этого.

Также Яценко сообщил. что Украина направила открытое письмо от имени секретаря координационного штаба генерала Дмитрия Усова.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российские пленники хотят вернуться домой, но кремлевские власти отказываются их забирать.