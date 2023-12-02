Як тривають обміни полонених з Росією — відповідь Зеленського

Обміни військовополоненими України з Росією тривають. Вони проходять непублічно і часто відбуваються прямо на полі бою.

Обмін полоненими триває

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Україна наповнює обмінний фонд, а обміни полоненими тривають.

Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців, - ми міняємо. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити, - сказав Зеленський. Поширити

Президент заявив, що за останні півроку Україна змогла повернути близько 100 військових із полону. З початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося звільнити з російського полону декілька тисяч українських військових.

Зеленський додав, що ще кілька тисяч українських захисників наразі перебувають у полоні.

РФ блокує обмін військовополоненими

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни провели низку обмінів військовополоненими. Останній такий обмін відбувався 7 серпня, в рамках якого додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Росія заморозила обмін полоненими з Україною, перемовини з їх відновлення тривають. Як повідомили у Координаційному штабі, РФ призупинила обміни військовополоненими, намагаючись створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії й штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти й Росія, але вона цього не робить.

Також Яценко повідомив. що Україна направила відкритий лист від імені секретаря координаційного штабу генерала Дмитра Усова.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські полонені хочуть повернутися додому, але кремлівська влада відмовляється їх забирати.