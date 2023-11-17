Росія блокує проведення обміну полоненими з Україною

Чому Росія блокує проведення обміну військовополоненими

За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, наразі триває робота, однак росіяни із серпня місяця цього блокують цей процес.

Зараз тривають переговори, триває робота. Але, дійсно, починаючи з літа, Росія заморозила фактично обміни. Вони у тому обсязі, як це було раніше, не відбуваються, - підкреслив Яценко. Поширити

Він зазначив, що Україна готова до проведення обміну, однак наразі все залежить від росіян.

Яценко зазначив, що в Україні закінчуються місця для утримання російських військовополонених і наразі існує необхідність збільшення кількості таких місць.

Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників. Ми знаємо, що умови, в яких наші захисники перебувають у Росії, значно гірші за ті умови, які пропонуємо ми як європейська країна, яка дотримується третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, - пояснює представник Координаційного штабу. Поширити

Чому затягується процес обміну полоненими

За його словами, РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягують обмін та створюють різні перешкоди.