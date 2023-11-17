Росія блокує проведення обміну полоненими з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія блокує проведення обміну полоненими з Україною

Звільнені з полону військові ЗСУ
Джерело:  online.ua

Росія із серпня цього року почала блокувати проведення процедури обміну військовополоненими з Україною. 

Чому Росія блокує проведення обміну військовополоненими

За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, наразі триває робота, однак росіяни із серпня місяця цього блокують цей процес.

Зараз тривають переговори, триває робота. Але, дійсно, починаючи з літа, Росія заморозила фактично обміни. Вони у тому обсязі, як це було раніше, не відбуваються, - підкреслив Яценко.

Він зазначив, що Україна готова до проведення обміну, однак наразі все залежить від росіян.

Яценко зазначив, що в Україні закінчуються місця для утримання російських військовополонених і наразі існує необхідність збільшення кількості таких місць.

Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників. Ми знаємо, що умови, в яких наші захисники перебувають у Росії, значно гірші за ті умови, які пропонуємо ми як європейська країна, яка дотримується третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, - пояснює представник Координаційного штабу.

Чому затягується процес обміну полоненими

За його словами, РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягують обмін та створюють різні перешкоди.

У травні цього року в нас сталося кілька великих обмінів, зараз останній, що відбувся, стався сьомого серпня. Ми змогли повернути лише 22 особи. Знаходяться різні причини для того, щоб відстрочити ці обміни, і фактично це таке гачкотворство для того, щоб цей процес уповільнити, і для того, щоб мати можливість проводити якісь пропагандистські кампанії. Ми вважаємо, що це робиться саме для цього, - розповів Яценко.

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Категорія
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