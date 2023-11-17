Росія блокує проведення обміну полоненими з Україною

Росія із серпня цього року почала блокувати проведення процедури обміну військовополоненими з Україною.
Чому Росія блокує проведення обміну військовополоненими
За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, наразі триває робота, однак росіяни із серпня місяця цього блокують цей процес.
Він зазначив, що Україна готова до проведення обміну, однак наразі все залежить від росіян.
Яценко зазначив, що в Україні закінчуються місця для утримання російських військовополонених і наразі існує необхідність збільшення кількості таких місць.
Чому затягується процес обміну полоненими
За його словами, РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягують обмін та створюють різні перешкоди.
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